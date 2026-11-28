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バイエル・レヴァークーゼンに所属するアルジェリア人選手イブラヒム・マザが、同クラブと2031年6月までの新契約を結ぶ見通しとなった。チーム屈指の主力の将来を確保し、欧州ビッグクラブによる獲得の動きを封じる狙いがある。

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『フット・メルカート』が報じたところによると、21歳のマザはレヴァークーゼンとの契約延長で合意間近となっている。今季は4ゴール4アシストと目覚ましい活躍を見せ、チームの構想に欠かせない存在となった。

クラブがこうした動きを見せる背景には、このアルジェリア人選手への関心の高まりがある。複数のビッグクラブが注目しており、その筆頭がレヴァークーゼンの伝統的なライバルであるバイエルン・ミュンヘンだ。バイエルンは獲得に動く可能性を視野に、マザの成長を注視している。

マザは優れたパフォーマンスを見せ、2026年アフリカ最優秀若手選手賞の第一次候補リストに名を連ねた。しかし、最終候補はモロッコのアユブ・ブアディ、コートジボワールのヤン・ディオマンデ、セネガルのイブラヒム・ムバイェの3人となり、マザは選外となった。

バイエルン・ミュンヘンを遠ざけるべく動くレヴァークーゼン

両者は少なくとも2028年まで関係を続けることを望んでおり、一定額で退団を認める違約金条項を盛り込まない形で新契約をまとめる方向だという。

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この方針により、レヴァークーゼン首脳陣はマザの将来をより強くコントロールでき、ライバルクラブが獲得に動いた場合でも容易に手放す事態を避けられる。ただし、破格のオファーが届けば、今後クラブが姿勢の見直しを迫られる可能性があることも、関係者は認識している。

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ヘルタ・ベルリンからレヴァークーゼンのスターへ

マザは2025年夏にヘルタ・ベルリンからバイエル・レヴァークーゼンに加入し、当初は2030年6月30日までの契約を結んでいたが、クラブは早々に契約延長へ動くことを決めた。この移籍は、ヘルタでドイツ2部リーグを舞台に輝きを放ったことで実現したもので、同リーグでは51試合に出場して9ゴールを記録していた。

マザは2005年11月24日にドイツの首都ベルリンで生まれ、ヘルタのアカデミーでキャリアをスタートさせた。U-18、U-19、U-20の各年代でドイツ代表としてプレーしたが、2024年に国際舞台ではアルジェリア代表を選択した。

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加入発表時、レヴァークーゼンのスポーツディレクターであるシモン・ロルフェスはその技術的な潜在能力を称賛し、優れたドリブルスキルと相手を抜き去る力に加え、味方を見る視野の広さとチャンスメイクの能力を備えていると語っていた。こうした特長により、マザはドイツのチームで瞬く間に地位を確立した。

レヴァークーゼンが屈指の才能を手元にとどめようとするなか、契約延長はライバルの関心に対抗する先手の一手といえそうだ。とりわけバイエルン・ミュンヘンは、将来の戦力補強の選択肢としてマザに目をつける可能性がある。

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合意が近づいたからといってマザの退団が不可能になったわけではない。しかし、クラブはより強い交渉上の立場を手にし、マザ獲得を目指すいかなる試みも、レヴァークーゼンの同意とその金銭的条件次第となる。