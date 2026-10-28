パリ・サンジェルマン（PSG）が20歳の攻撃的選手を最優先の獲得ターゲットに定めたと、アルジェリア人ジャーナリストのブラヒム・ハニフィが先ごろ報じた。それによると、PSGはマザを「何としても」獲得したいという。

これに関して、Skyが新たに報じた。豊富な資金力を持つフランスのクラブは、今冬にもマザをレヴァークーゼンから引き抜くための具体的な動きに出る可能性があるという。PSGは、膝に重傷を負ったクヴィチャ・クヴァラツヘリアの代役としてマザを有力視しているようだ。

ジョージア代表の攻撃的スターは、チャンピオンズリーグのバルセロナ戦で負った前十字靱帯断裂により、残りのシーズンを欠場する見通しだ。一方、マザは今季、バイヤー・レヴァークーゼンでの好パフォーマンスで注目を集めている。公式戦10試合ですでに3ゴール、3アシストを記録した。

レヴァークーゼンでヴィルツの後継者となったマザ、デンベレはバロンドール受賞を予言

代表通算24試合出場のマザは、昨シーズンにはアルジェリア代表としてアフリカ・ネイションズカップで輝きを放ったが、ワールドカップでは4試合に出場してゴールにもアシストにも絡めなかった。2025年夏にフロリアン・ヴィルツの正当な後継者としてヘルタ・ベルリンから移籍金1200万ユーロで加入したものの、本格的に調子を上げたのは年明けからだった。

そうした活躍もあり、先週月曜日には年間最優秀若手選手に贈られるコパ・トロフィーの候補に選ばれた。最終順位は9位だった。ロンドンのパラディウム劇場で開かれた授賞式への出席について、マザは「もちろん誇りに思います。このような式典に出席し、ノミネートされることは、すべての少年少女にとって夢です。本当に感謝しています」と語った。

さらに、マザがインスタグラムに投稿した式典での写真に、PSGのスター、ウスマン・デンベレがコメントしたことも話題を呼んだ。デンベレは「神が望むなら、次のバロンドールは彼だ」と書き込んだ。

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PSGの獲得候補リストには、マザのほかに誰がいるのか？

マザとレヴァークーゼンの契約は2030年まで残っている。クラブ内部では、シモン・ロルフェスとフェルナンド・カロら幹部が、マザの昇給につながる契約の早期延長に取り組んでいるという。

一方、PSGはすでにマザ本人とクラブ首脳陣の双方に関心を伝えたとされる。しかし、レヴァークーゼンは今のところ動じていない。チャンピオンズリーグを2度制したPSGの獲得候補リストには、クヴァラツヘリアの代役になり得る選手がマザ以外にもいるようだ。パリス・ブルンナーとサイード・エル・マラも候補に挙がっており、PSGは冬の移籍予算として8000万ユーロを計上しているという。

ただ、PSGのルイス・エンリケ監督は先ごろ、クヴァラツヘリアの長期離脱にはチーム内の選手で対応できるとも強調した。実際、PSGにはマグネス・アクリウシュとミカ・ゴッツという興味深い選択肢が2人いる。少なくともゴッツは早速チャンスを生かし、月曜日のリヨンとの大一番で途中出場から1アシスト、1ゴールを記録して勝利の立役者となった。



