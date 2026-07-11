エジプト代表のイブラヒム・ハッサン監督は、2026年W杯ベスト16で対戦したアルゼンチン代表のキャプテン、リオネル・メッシの行動に怒りを示した。

エジプト代表は火曜日のアルゼンチン戦で2-3で敗れ、審判の判定も物議を醸した。

ハサン氏はテレビインタビューで「メッシは挑発的だ。抗議中に我々のテクニカルエリアに入ってきた意図が分からない」と語った。

さらに「彼らは審判の判定で得た有利な状況を巧みに利用し、冷徹に攻めてきた。エジプトのスタッフや選手たちを挑発し、心理的プレッシャーを与えようとしているのは明らかだった」と付け加えた。

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さらに「我々のテクニカルエリアに近づいたのはアルゼンチン側で、その逆ではない。彼らは重要な局面でエジプト代表の反応を引き出そうとしていた」と語った。

彼は、この行動の後、雰囲気が極めて緊迫したことを指摘し、次のように説明した。「事態は、サファーン・アル＝サギール監督が、ベンチ前で直接的かつ意図的な挑発に耐えきれず、感情を露わにしてしまい、その結果、主審からレッドカードを提示されるに至ったほどだった」。

最後に彼は「今回の行為には戦術的な目的はなく、試合終盤にエジプト代表を挑発し集中力を乱すことで、判定への不満を背景に選手やスタッフに心理的圧力をかける狙いだけだった」と結んだ。