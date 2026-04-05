イブラヒム・ハサン：エジプト代表はアラブ諸国の中で群を抜いている……スペインのサポーターの振る舞いは残念だ

エジプト代表のイブラヒム・ハサン監督は、スペイン代表とのスコアレスドローとなった試合の裏側について語り、厳しい状況下にもかかわらず、ファラオズが力強い試合を展開したことを強調した。

試合はバルセロナで0-0の引き分けに終わったが、その前にはファラオズがジェッダでサウジアラビアに4-0で勝利していた。

イブラヒム・ハサンは「ON SPORT」チャンネルでのインタビューで、フセイン・ハサン監督率いるコーチ陣が対戦相手の綿密な分析を重視していると説明し、代表チームが直近の合宿で得られた成果を活かすことに成功し、それがピッチ上のパフォーマンスに反映されたと語った。

また、サウジアラビア戦とスペイン戦に向けた準備は容易ではなかったと指摘した。宿泊先の度重なる変更に加え、スペイン戦は何度も中止となり、直前でようやく開催が決定したため、特にアウェーでの2つの強豪との対戦と移動を挟む中で、チームに大きなプレッシャーがかかったという。

また、エジプト代表は「すべてのアラブ諸国代表を上回っている」と強調し、すべての対戦相手がエジプト戦で好結果を残そうと躍起になっていると付け加えた。

なお、エジプト代表は最新のFIFAランキングで29位に位置しており、アラブ諸国の中ではモロッコ（8位）とアルジェリア（28位）に次ぐ3位となっている。

イブラヒム・ハサンは、強豪との親善試合に関する交渉の裏側を明かし、アルゼンチン代表との対戦計画があり、交渉はほぼまとまりかけていたものの、その後頓挫したことを明らかにした。その後、エジプト国外での開催が確定した後も、スペイン代表との対戦が調整されたという。

また、ファラオズのコーチングスタッフは他国代表からいくつかのトレーニングオファーを受けていたが、「双子の兄弟（ハサン兄弟）はエジプト代表を最優先している」ため、その検討をワールドカップ終了後まで先送りしたと述べた。

最後に、スペインのサポーターの行動に対する不満を表明し、エジプトの国歌斉唱中のブーイングは悲痛だったと述べた。しかし同時に、代表選手たちがピッチ上で力強いプレーと好結果で応えたことを強調し、すべての国の国旗と国歌を尊重すべきだと訴えた。

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