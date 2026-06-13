将来去就を巡る憶測に終止符を打つ形で、 レアル・マドリードとモロッコ代表のスター、イブラヒム・ディアスは少なくとも2030年まで残留することを決めた。ユヴェントスなど欧州クラブの誘いを断り、北米開催の2026年W杯でモロッコ代表を率いることに集中する。

スペイン紙『マルカ』によると、契約延長はすでに完了し、公式発表を待つだけだ。この契約は移籍説を否定し、選手とクラブの絆を示す。

ユヴェントスはミラン時代を知るディアスを再獲得したが、彼はレアルへの忠誠を優先した。

シーズン後半には目覚ましい活躍を見せた。 アルビラ監督の下でチームが好調だった時期には、6試合連続でフェイクストライカーとして先発し、ライン間で連携を司り、エムバペ不在のペニャーサをバックアップした。

現在はモロッコ代表としてW杯でチームを牽引することが最大の目標だ。アフリカネイションズカップで5得点を挙げ得点王とベストイレブンに選ばれた実績があり、PKでの物議を醸した敗退を乗り越え、代表での活躍に燃えている。

モロッコは本日土曜、5度の優勝を誇るブラジルと初戦を迎える。スコットランドとハイチも同組で、グループリーグ屈指の難戦と目される。