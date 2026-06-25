6月30日、オランダ代表はモロッコと対戦する見込みだ。モロッコは最終戦でハイチに4-2で勝ったが、NOSアナリストのアフェライは「もし対戦すればオランダが圧倒的」と語る。

オランダは木曜から金曜未明、スウェーデンに5－1、日本に4－0で敗れすでに敗退が決まっているチュニジアと対戦する。勝ち点は日本と同じ4で、得失点差も＋4。

現時点で得失点差でオランダが首位。日本は最終戦で勝ち点3を狙うスウェーデンと対戦する。総合的にはオランダが1位通過する可能性が高い。

グループ首位が確定すれば、オランダはモロッコと対戦する。アフェレイは「クーマン監督がモロッコのことで眠れなくなることはない」と語り、その根拠はハイチ戦の結果にあると説明した。

「後半のモロッコのプレーは極めて平凡だった。とはいえ、4人の選手交代があったが」。スコットランドに1-0で勝った試合と比べ、オウアビ、ウナヒ、ブアディ、ディオプ、マズラウィが休養した。

「モロッコが毎回ボールを失うその様子は……」とアフェレイは続ける。「強豪相手だと、ただただ蹂躙されてしまう。失ってはいけない場所で不必要にボールを失うことで、相手に試合の流れを掴ませてしまうのだ。」

「強豪相手にあのようなボールロスは許されない。オランダは強力なチームで、前線のスピードが活きるだろう」とアフェレイは語った。もしオランダが2位なら、準々決勝の相手はブラジルになる。