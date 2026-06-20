イブラヒム・アフェライ：「モロッコ代表で、イスマエル・サイバリが彼を徹底的に罵倒してくれることを願っている」

イブラヒム・アフェレイは、モロッコ代表の攻撃陣に決定力不足があると指摘した。ワールドカップ第2戦スコットランド戦（1-0）後、NOSの取材に語った。

特に77分、ブラヒム・ディアスが逃した決定機には苛立ちを隠せない。レアル・マドリードのFWは0-2にできる絶好のパスコースがあったが、個人プレーを選択。ボールロストを招き、終盤は危ない展開となった。

「ディアスのようなテクニックがあれば、『サイバリが見えなかった』では済まされない。あの場面こそ、試合を決定付ける瞬間だった」

「彼（サイバリ）が見えなかったでは済まされない。ここはパスを出すべきだった。最も理にかなった選択だ。2－0になっていれば試合は決まっていた」とアフェレイはため息をついた。

「試合後にサイバリが彼を厳しく叱り、監督も叱責することを願っている。こういう場面が勝敗を分けるのだから」と語った。

試合中、サイバリはパスを出さないディアスに怒りを露わにしていた。それでもサイバリは決勝点を決め、0-1の勝利につながった。

最後にアフェライは「モロッコは決定機を逃しすぎている。これほど多くのチャンスを必要とするなら、強い相手には通用しない」と指摘した。