イハッタレン、PSVやアヤックスへの復帰について明確な姿勢を示す

モハメド・イハッタレンはNOSのミックスド・ゾーンで、フェイエノールトへの強い思いを語った。フォルトゥナ・シッタールとの契約は2027年半ばまでだが、ロッテルダム・ズーデでプレーする可能性について疑問も示した。

「フェイエノールトからはまだ連絡がない。ぜひそうしたいが、まあね」とイハッタレンは語った。彼はデ・クープ（フェイエノールトの本拠地）でプレーすることを切望していることを隠そうとはしていない。PSVやアヤックスでプレーした経験を持つ彼は、今年初めESPNの取材に対し、フェイエノールトを「夢のクラブ」と表現していた。

複数のクラブが接触していると報じられると、彼は「代理人を通じてです」と認め、「国内移籍が理想的」と語った。NECへの移籍は即座に否定し、移籍先は伝統的なトップ3でなければならないと強調した。

PSVやアヤックスでの過去は全く問題ない。「PSVやアヤックス、フェイエノールトに“ノー”と言う人がいるでしょうか？ しかもフェイエノールトはチャンピオンズリーグの予選に出場しますし」なおフェイエノールトは2位で本戦出場を決めている。

最後に彼は「変な話だけど、僕は実はお買い得。フォルトゥナ・シッタルトでの移籍金は300万ユーロ」と笑いながら語った。以前、クラブはもう少し低い金額でも応じるだろうとほのめかしていた。

彼は今年初めに、もう1シーズンエールディヴィジでプレーしたいと語っていた。海外挑戦（ユヴェントス、サンプドリア、スラヴィア・プラハ）では結果を残せなかった。