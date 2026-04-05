イハッタレン、PSVの主力選手サイバリにとって理想的な欧州トップクラブを挙げる

ハンス・クラアイ・ジュニアは『Goedemorgen Eredivisie』で、FCユトレヒトとのホーム戦（4-3）で再びPSVの勝敗を左右したイスマエル・サイバリを絶賛した。モハメド・イハッタレンは、この活躍した選手が将来オランダを去ることになった場合、欧州のトップクラブの名前を即座に挙げた。

「PSVについては心配していない。だってイスマエル・サイバリを見たからね。彼は本当に凄かった！」と、土曜日のユトレヒト戦での攻撃的ミッドフィルダーの活躍を受けてクラーイは歓喜し、続いて同席していたイハッタレンに話を振った。

「イジーは本当に素晴らしい選手だね」と、フォルトゥナ・シッタールのプレイメーカーも同意する。「彼は昨日（土曜日、編注）もまた決定的な役割を果たしたよ」。サイバリはPSVで2ゴールを挙げ、ホームでの4-3の勝利により、PSVは事実上の優勝を決めた。

イハッタレンはさらにこう続けた。「彼には度胸があり、その華麗なプレーも見て取れる。彼は本当に強い」と、PSVの元選手は語り、サイバリが欧州のトップレベルに到達すると見ている。「100パーセント、彼をバイエルン・ミュンヘンで見てみたい。彼にはその資質がある」

イハッタレンの見解では、PSVの首位チームで数年にわたり重要な役割を果たしてきたサイバリは、次のステップへ進む準備が整っている。「彼はPSVにとって本当に決定的な存在だ。まさに決定的な存在だ。」

「リカルド・ペピが不在だったことで、サイバリはさらに成長したと思う。グース・ティルがトップで少しオフサイドトラップを仕掛け、ポジションを下げた。そこにサイバリが入り、その逆もまた然り」と、クラエはここ最近、サイバリが確かな進歩を遂げているのを目の当たりにしている。

サイバリはPSVと、あと3年以上残る契約を結んでいる。アイントホーフェンのトップクラブでの出場試合数はちょうど140試合に達し、41ゴール、29アシストを記録している。