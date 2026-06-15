モハメド・イハッタレンはNOSのミックスド・ゾーンで、フェイエノールトに強く惹かれていると語った。フォルトゥナ・シッタルトと2027年半ばまで契約する攻撃的MFは、ロッテルダム・ズーデでの挑戦が現実的な選択肢かどうか疑問を抱いている。

「フェイエノールトからはまだ連絡がない。ぜひそうしたいが、まあね」とイハッタレンは語った。彼はデ・クープ（フェイエノールトの本拠地）でプレーすることを切望していることを隠そうとはしていない。PSVとアヤックスでプレーした経験を持つ彼は、今年初めESPNの取材に対し、フェイエノールトを「夢のクラブ」と表現していた。

複数のクラブが接触していると報じられると、彼は「代理人を通じてです」と認め、「国内移籍が理想的」と語った。NECへの移籍は即座に否定し、移籍先は伝統的なトップ3でなければならないと強調した。

PSVやアヤックスでの過去は全く問題ない。「PSVやアヤックス、フェイエノールトに“ノー”と言う人がいるでしょうか？ しかもフェイエノールトはチャンピオンズリーグの予選に出場します。」

最後に彼は「変だと思わない？僕は実はお買い得。フォルトゥナ・シッタルトでの移籍金は300万ユーロなんだ」と笑った。以前、クラブはもう少し低い金額でも応じるだろうと示唆していた。

彼は今年初めに、もう1シーズンエールディヴィジでプレーしたいと語っていた。ユヴェントス、サンプドリア、スラヴィア・プラハでの海外挑戦は思うような成果を得られなかった。