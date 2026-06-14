イハッタレン：「それができれば、どこでも成功できる」

モハメド・イハッタレンは急ぐ必要はないと考えており、もう1年「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」でプレーし続けるのが賢明だと考えている。フォルトゥナ・シッタールの攻撃的ミッドフィールダーである彼は一方で、新たな海外挑戦への準備は整っているとSportnieuws.nlのカメラの前で明かした。

夏の移籍について聞かれると、彼は笑いながら「そう願っています」と答えた。「クラブから報告を求められれば応じます。そうでなければフォルトゥナで楽しくトレーニングを続けます。移籍が決まることを願っています。」

「結局、それが双方にとって良い」と、2027年6月30日にシッタルトとの契約が切れるイハッタレンは強調する。 24歳のMFは、移籍が実現した場合、どのクラブやリーグが自分に合うかという質問にも答えた。

「選手としてはもう1年オランダに残りたい。でも、海外へステップアップする準備はできている。以前できなかったことが、今はできると分かっているからだ。個人的な話だけど」と、ユヴェントス、サンプドリア、スラヴィア・プラハでの苦い経験を振り返った。

「準備が整えばどこでも成功できる」とPSVやアヤックスでプレーした経験を持つ彼は力を込めた。

契約満了1年前に移籍しても、フォルトゥナは移籍金を得る。買取り金は300万ユーロだが、それより低い提示額でもクラブは了承すると4月に語っている。

2か月前には、オランダであと1年プレーしたいと明かし、フェイエノールトを夢のクラブと語った。