モハメド・イハッタレンは、キース・スミットのプレーを見るのをいつも楽しみにしている。しかし、フォルトゥナ・シッタールの攻撃的ミッドフィールダーである彼は、AZの若手選手がトップレベルでまだ実力を証明しなければならないことも、すぐに強調する。

「彼は本当に素晴らしい選手だと思う」と、イハッタレンは『Goedemorgen Eredivisie』で語り、すぐにこう付け加えた。「オランダでは、若き才能があれば、すぐに話題になるものだ。」

「アヤックスには、海外へ移籍した選手が何人かいました。ドニー・ファン・デ・ベークなど、他にも何人か挙げられます。しかし、そのステップはやはり高すぎました。スミットが素晴らしい次のステップを踏み出せることを願っています」と、このMFは語った。一方、ハンス・クラアイ・ジュニアは、AZの選手は当面の間、エールディヴィジの『友の宝くじ』でプレーし続けたほうがよいと述べている。

「彼は一体どんな実績を残したんだ？」とイハッタレンは声に出して疑問を呈した。「サイバリのような数字ではない。彼は本当に素晴らしい選手だと思うが、サイバリのような数字ではない。彼はAZを優勝に導いたわけでもなければ、アヤックス、PSV、フェイエノールトで実力を証明したわけでもない。AZからレアル・マドリードへ、うーん。」

同席していたマリオ・ベーンはスミットを擁護した。このアナリストは、特に外部のメディアがスミットに過度に注目している一方で、最近オランダ代表デビューを果たしたAZのMF本人は、比較的静観していることに言及した。

「AZはスミットに巨額の移籍金を要求している。そして、アヤックス、PSV、フェイエノールトはそれを支払うつもりはない」と、イハッタレンは議論の締めくくりに語った。現在、トランスファーマーケットによるスミットの推定市場価値は2500万ユーロとなっている。