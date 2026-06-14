イハッタレンは、ワールドカップに出場すべきだったかという問いに明快に答えた。

モハメド・イハッタレンは、自分がモロッコ代表のW杯メンバーに選ばれる価値があったと確信している。同国は準決勝進出を果たした2022年大会で、この攻撃的MFを欠き、土曜から日曜未明に戦力不足のブラジルと1-1で引き分けた。

「はい、100パーセント」とイハッタレンはSportnieuws.nlの「今、モロッコ代表としてW杯に出場すべきだったか」という質問に答えた。「でも、時には現実的に考える必要がある」。

「今年はフォルトゥナ・シッタルトでプレーし、W杯代表とでは舞台に天と地の差がある。だから招集されなくても当然だ」とイハッタレンは語る。

代表に選ばれるには今夏ステップアップが必要だと理解しており、「ヨーロッパでプレーして注目度を高めたい」と語った。

PSVやアヤックスでプレーした経験を持つ彼は、グループリーグ後にモロッコがオランダと当たる可能性を知っている。その場合どちらが勝つかと聞かれると、ユトレヒト出身の彼は即答する。「モロッコだ！」

それでも、彼はロナルド・クーマン監督率いるオランダ代表にも期待している。「オランダ代表は素晴らしいチームで、魅力的な選手ばかり。成功を願っているが、モロッコ対オランダなら、その日は僕はモロッコ人だ」

オランダ代表はグループリーグ初戦の日本戦へ準備を進めており、試合はオランダ時間日曜22時にアーリントンのダラス・スタジアムで行われる。