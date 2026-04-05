イハッタレンはアヤックスで目を見張る活躍を見せ、史上最高のチームメイトを称賛した

モハメド・イハッタレンは2022年、アヤックスにレンタル移籍していたが、そこでブレイクすることはなかった。現在フォルトゥナ・シッタルトに所属する彼は、アムステルダムでは「これまで一緒にプレーした中で最高の選手」と同一ピッチに立っていたと語っている。

イハッタレンは日曜日の『Goedemorgen Eredivisie』で、モハメド・クドゥスを絶賛した。16メートルラインのすぐ外側から放ったフリーキックをゴール上隅にカーブさせて決めるクドゥスの映像が流れる中、彼の口からは称賛の言葉ばかりが聞かれた。

「彼がトレーニングでやっていたこと、ボールを持った時の強さ。そして、いかに簡単にターンできたか。あれは本当に、本当に尋常じゃなかった。あんなに小柄なのに、あんなに強かった」と、イハッタレンは現在トッテナム・ホットスパーでプレーするクドゥスを称賛した。

「アヤックスでは、僕たちは一緒にベンチを温めていた。でも、彼がスタメンとして見せたプレーは、本当に別次元のものだった」と、元アヤックス選手のイハッタレンは、クドゥスとの共闘について温かい思い出ばかりを語っている。

クドゥスは2020年半ばにアヤックスに加入し、クラブはデンマークのFCノアシェランに900万ユーロを支払った。アムステルダムでの3シーズンを経て、4000万ユーロ超の移籍金でプレミアリーグのウェストハム・ユナイテッドへ移籍した。

トッテナムは昨年夏、6000万ユーロ超と6年契約を提示してクドゥスを獲得した。しかし、高い野心にもかかわらず、この元アヤックス選手はロンドンのクラブと共に、プレミアリーグからの降格を回避するために戦っている。