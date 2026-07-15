イハッタレンに助言：「フォルトゥナ・シッタルトを去るのはその時だ」

ダニー・ブイス監督は、モハメド・イハッタレンがフォルトゥナ・シッタルトを退団する可能性を考慮している。同監督は、攻撃的MFが最適な判断を下すことを願っている。

「モには、本人とクラブ双方にとって良いオファーなら移籍を勧める。だが納得できないなら、残ってあと1年全力で戦うべきだ」とブイス監督は水曜日にESPNを通じてイハッタレンに語った。

イハッタレン自身もステップアップには前向きだと語っており、2027年半ばまで契約があるものの、PSV、フェイエノールト、アヤックスへの移籍も否定していない。ただし現時点では移籍市場に動きはない。

PSV、アヤックス、ユヴェントスでプレーした経験を持つ彼は、昨季フォルトゥナで30試合に出場し、6ゴール11アシストを記録した。

ブイス自身も契約最終年であり、クラブの将来についてこう語る。「ここでの生活はとても楽しい。だが、クラブがさらにプロ化してエールディヴィジに残るために、今行動する時期だと公言してきた。」

「将来性があり、成長でき、かつ楽しくプレーできている。それが重要だ」と野心的なブイスは付け加えた。

彼はプレシーズンにチームが基盤を築き、来季のエールディヴィジで戦える体制作りを期待している。「数週間のプレシーズンがあるのは嬉しい。その上に積み上げられる基盤を作りたいが、まだその段階ではない。それが今後の目標だ」と語った。