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ギリシャ代表のイヴァン・ヨヴァノヴィッチ監督は、アムステルダムでオランダに0-7で大敗したことを受け、深い失望を示した。ヨヴァノヴィッチ監督は、選手たちが敗北の大きさを受け止めきれずにいる中、この大差がチーム内に重苦しい雰囲気を生んでいると認めた。

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アムステルダムでの痛烈な敗戦

ヨバノビッチ監督は試合直後のインタビューでも、その後の記者会見でも、選手たちのパフォーマンスに対するいら立ちを隠さず、目に見えて動揺していた。監督は、この敗戦による心理的な影響を乗り越えることが最大の課題になると強調。アムステルダムの会場にいたファンも、自宅で観戦していたファンも、チームの戦いぶりに深く失望したと認めた。

「まだ時間がたっていないが、失望は大きい。私たちは多くの人を失望させた。ここにいた人たちも、私たちを見ていた人たちもだ。次の試合までのこの3日間で、納得できる状態に戻すことが非常に重要になる。オランダとのこの試合で、私たちにはまだ多くの努力が必要だと分かった。この試合は私たちを傷つけたし、これからも長い間、傷として残るだろう……」とヨバノビッチ監督は『Alpha TV』に語った。『Kathimerini』が伝えている。

オランダの圧倒的な戦いから得た教訓

試合を振り返り、ヨバノビッチ監督は早い時間帯にリードを許してから、自チームが一度も落ち着いてプレーできなかったと指摘した。ギリシャがより粘り強い戦いを見せた最近の試合と比べても、今回の出来は劣っていたという。オランダがリズムをつかむと、自チームは容易に崩され、失点を食い止めるために必要な抵抗ができなかったと認めた。

「試合が終わったばかりだが、私たちにとって試合の展開は非常に悪かった。このような敗戦はチーム全体に極めて悪い影響を及ぼす。セルビア戦に向けて、この数日間で努力しなければならない。この結果によって、私たちが望まない雰囲気が生まれている。相手が良いチームだと分かっていたが、私たちの準備は十分ではなかった。最初の20分で0-3となったことは小さな『ショック』で、試合中にそこから立ち直ることができなかった」とヨバノビッチ監督は説明した。

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「この試合がホームでの後半の続きだったと考えるなら、私たちは試合への準備ができていなかった。しばらくすると、私たちはオランダにとって容易な相手になってしまった。私たち全員にとって厳しい時だ。非常に弱さが出た試合だった。必要なことへの準備ができていなかった。それは試合の展開が示している。私たちはこうしたチームのレベルに追いつこうとしている。ほかの試合では、競争力があることを証明してきた」

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大差での敗戦がもたらす影響

ヨバノビッチ監督は、これほど大きな敗戦が代表チームの評価や立場に長く影響することを十分に理解している。勝ち点を失っただけでなく、敗れ方そのものが、チームがそれまで築いてきた勢いを損なった。結果の痛みがまだ生々しい中で、先を見据えるのは難しいと率直に認めた。

「この状況は決して好ましいものではない。勝ち点の面でもパフォーマンスの面でも、あらゆる意味で非常に大きな敗北を喫した。この状況で、すぐに翌日のことを考えるのは決して容易ではない。スコアの大きさという点でも、ピッチ上で見せた姿という点でも、私たちは間違いなくこの敗戦の影響を受けるだろう」と監督は述べた。

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セルビア戦に集中

チームに重苦しい空気が漂う中でも、代表戦の日程に休む余裕はない。ギリシャは次に敵地でセルビアと対戦する。ヨバノビッチ監督は、チームのイメージを立て直すために重要な一戦だと位置付けている。アムステルダムでの惨敗を経て、選手たちがより効果的に戦う方法を見つけ、誇りを少しでも取り戻せると期待している。

「3日後には重要な試合がある。今日のパフォーマンスと結果を考えれば、この2、3日が楽なものにならないのは確かだ。それでも、セルビア戦でより良い結果を目指せるよう、私たちの姿を立て直そうと努力する……」と締めくくった。