PSVは日曜日、SCカンブール戦でチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦における1-2の敗戦からの巻き返しを狙う。ペーター・ボスは、レーワルデンで16時45分に始まる一戦の先発メンバーを決めた。

カンブール戦ではマチェイ・コヴァルがゴールを守る。最終ラインに驚きはなく、右からセルジーニョ・デスト、ルシャレル・ヘールトロイダ、アルマンド・オビスポ、フィリップ・コスティッチが先発する。コスティッチは水曜日のカルロス・フォルブスとの対戦で特に苦戦したが、再びチャンスを与えられた。

ボスはPSVの中盤におなじみの顔ぶれを選んだ。ブルッヘ戦で得点した佐野航大、フース・ティル、マウロ・ジュニオールが、レーワルデンのコーイ・スタディオンで先発する。

イヴァン・ペリシッチはブルッヘ戦で頭部に傷を負い、頭に包帯を巻いていた。メンバー入りできる状態ではないと判断され、代わってエスミル・バイラクタレヴィッチが入る。スフェン・マイナンスとルベン・ファン・ボメルがPSVの攻撃陣を構成する。

SCカンブールの先発メンバー：ヤンセン、ブア、バウフ、ファン・ダイル、コスタレッリ、マールテンス、スーレン、エル・アルギウイ、ツェカ、ビンダー、ハマシェ。

PSVの先発メンバー：コヴァル、デスト、ヘールトロイダ、オビスポ、コスティッチ、マウロ・ジュニオール、ティル、佐野、バイラクタレヴィッチ、マイナンス、ファン・ボメル。