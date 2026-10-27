イバン・トニーに司法の刃、エジプト・アハリの前線を揺るがす危機

サウジアラビアのアル・アハリに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーが、ロンドン市内のナイトクラブで男性に暴行を加えたとされる罪に関する司法手続きを進めるため、来週木曜日にイングランドのサザーク刑事法院に出廷する。これは、サウジ・ロシュン・リーグ第12節での同クラブとアル・シャバブの対戦のおよそ33時間前にあたる。

「BBC」によると、30歳のトニーは、昨年12月6日にソーホー地区のワードア・ストリートにあるナイトクラブ内で、サベル・ダ・シルバに頭突きとパンチを浴びせたとされ、実際に身体的傷害を負わせた暴行の罪に問われている。

このイングランド代表FWはこれまでにウェストミンスター治安判事裁判所に出廷しており、そこで自身に向けられた罪について無罪を主張していた。

判事ブローニー・クラークが示したところによると、本件は治安判事裁判所で審理することも可能であったが、選手が裁判官と陪審団の前での審理を選択したことを受け、司法手続きにおいて事件は刑事法院へ移送されることが決定された。

イギリスの「タイムズ」紙は今月初めに、審理の期日が木曜日の午後0時30分に設定されたと報じており、これにより審理はアル・アハリとアル・シャバブの試合のおよそ33時間前に行われることになる。この試合はリヤドの「SHGアリーナ」での開催が予定されている。

トニーは無条件で保釈され、本件に関する手続きを継続するため指定された期日に出廷することになっている。一方でアル・アハリは、サウジ・リーグの新たな一戦となるアル・シャバブ戦に向けて準備を進めている。



