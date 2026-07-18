イニエスタはデ・ラ・フエンテの決定に「驚き」を示し、メッシの「罠」に警鐘を鳴らした。

2010年W杯決勝のヒーロー、アンドレス・イニエスタは、直近2試合でペドリがスペイン代表の先発から外されたことに驚くとともに、明日のアルゼンチン戦で「ラ・ロハ」がメッシだけに注目しすぎることを戒めた。

イニエスタはラジオ局「カデナ・セル」の番組「エル・ラルグエロ」で「ペドリの評価と地位を考えると驚いている」と語り、彼がベルギー戦とフランス戦でベンチにいたことを指摘した。

現在ドバイ・ユナイテッドを率いるイニエスタは、その理由を大会の短期性に求め、次のように説明した。 「監督がその瞬間にどう感じるか、対戦相手、チームメイトのコンディション、すべてが重要だ」と語り、「ペドリはどのポジションでもプレーできるが、監督には幅広い選択肢があることが大切だ」と強調した。

スペイン代表とバルセロナでのペドリのプレーが異なるという声には、「チームが異なるのだから当然だ。私も聞いたが、それが現実だ」と述べた。

アルゼンチン戦については、2010年南アフリカW杯優勝者のイニエスタは「スペインはメッシ一人に集中してはいけない。いくら考えても、彼は一瞬でトラブルを引き起こす。自分たちのスタイルに忠実であれ」と警告した。

「それができれば、強豪相手でも試合を支配できるのはスペインだ」と語り、現在の代表世代を称えた。「このチームを観るのは楽しい。彼らは才能豊かで、特別な世代だ」。

イニエスタはメッシにも賛辞を送った。「レオは何でもできる。W杯で決定的な役割を果たし、チームメイトも支えている。ピッチ上で違いを生むのは彼だけだ」。

イニエスタは「個人の才能が決め手になることもあるが、最終的にはチームワークがすべて」と語り、個人と組織のバランスが重要だと強調した。