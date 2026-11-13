イッサ・ドゥンビアを巡りユヴェントスとナポリが争奪戦。巨額の契約解除金条項と実際にあった接触について代理人が語る

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イタリア代表でスポルティングCPに所属する2003年生まれのイッサ・ドゥンビアに、ナポリとユヴェントスが関心を寄せている。代理人は接触があったことを明かしたが、獲得費用はイタリアのクラブにとって手が届かないほど高額になる恐れがある。

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イッサ・ドゥンビアは、イタリアサッカー界の若手にとって今季序盤に見られる数多くの明るい材料の一つだ。 アルビノレッフェとヴェネツィアでプレーしたドゥンビアは、昨夏に2300万にボーナスを加えた額でスポルティング・リスボンへ移籍。ポルトガルリーグ、チャンピオンズリーグ、そしてイタリア代表で存在感を示している。フランスとの試合でもロベルト・マンチーニ監督は後半にドゥンビアを起用し、同選手は好影響をもたらした。

マンナからの電話

ドゥンビアについて語ったのは、代理人のシェイク・サディブーだ。『Stile TV』のインタビューで、こう明かした。「クラブでも代表でも順調に成長を続けている。代表ではマンチーニが彼を信頼していることが分かる。ナポリから電話があった。ただ、マンナと話すのは初めてではない。彼はユヴェントス・ネクストジェンでスポーツディレクターを務めていた頃からドゥンビアを欲しがっていた。だが、非公式な話し合い以上に進んだことはなく、オファーが届いたことも一度もない」

ユヴェントスも関心、だが契約解除条項の金額は高額！

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ドゥンビアはスポルティング・リスボンと2031年まで契約を結んでおり、契約解除条項に定められた額は8000万だ。当然、これはナポリを含むどのイタリアのクラブにも手が届かない額だが、ナポリは選手本人の移籍希望を取り付けたうえで、ポルトガルのクラブと交渉し、少なくとも価格を半額に引き下げたいと考えている。ユヴェントスも同じことを考えており、ナポリとの獲得争いを再び繰り広げる可能性がある。両クラブはすでに、モンツァに所属する2005年生まれのポルトガル人FWグスタボ・ヴァレラの獲得を争っている。