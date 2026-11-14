イタリア、マンチーニ「カラフィオーリは状態を見極める必要がある。ディマルコのウイング起用は以前から考えていた。ベルギーはフランスと同じ。第1戦で敗れた後から前向きだった」

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イタリア代表はネーションズリーグ2026-27の決勝ラウンド進出を懸け、ベルギーでアウェー戦に臨む。勝利か引き分けで突破できる状況だ。ロベルト・マンチーニは記者会見で、このチャンスを得られたことへの誇りを強調した。

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3通りの結果のうち2通りで足りる。それでも狙うのは、ただ一つ。勝利だ。ロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表は明日、ブリュッセルのボードゥアン国王競技場で20時45分からベルギーと対戦し、2026-27シーズンのネーションズリーグ決勝ラウンド進出を懸けて戦う。

イタリア代表はフランスに勝利し、リーグAのグループ1で首位に立った。ベルギーとの勝ち点差も1を保っており、引き分けでもフランスの結果に関係なく決勝ラウンド進出を決められる。

ただ、ベルギーは前回の対戦でイタリアに大敗を喫させた相手だ。そのためマンチーニ監督は今日、Skyの取材と記者会見で試合への意気込みを語る一方、冷静さを呼びかけた。



誇り「このグループでここまで来て、決勝ラウンド進出を懸けて戦えるのは、選手たちが今日までやってきたことを誇りに思える理由だ。簡単な試合にはならない。ベルギーは非常に優れた代表チームだからね」

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前回対戦での敗戦「前回の対戦で敗れた後も、私はかなり前向きだった。後半はチームが違う試合をしたと思う。ただ、全体的に見れば、ベルギーが勝利に値したかもしれない」

次の試合 BEL UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ITA 視聴する

ベルギーはフランスに似ている 「いつも通り、自分たちの試合をする。ベルギーには技術が高く、スピードのある選手がそろっている。フランスと大きくは違わないと思う」



先発メンバーの迷い「最終調整を見て決めるか？ 明日の朝に確認する。今日は選手たちが疲労回復のためのトレーニングを行った。状態は明日見極める。カンビアーギは復帰できると思っていたし、今朝も試してみたが、痛みがあった。少なくとも2人は入れ替える（カンビアーギとフラッテージ）。ただ、休息が必要な選手が誰かも見極めなければならない」



カラフィオーリとディマルコのウイング起用「そうだね、明日見極める必要がある。ディマルコの起用は以前から考えていた選択肢だ。明日決める。試合に応じて、また試合中にも判断しなければならない」



ベルギーに警戒「危険な試合か？ もちろんだ。最後の試合だからね。私たちにはわずかなアドバンテージがあるが、それで満足していいわけではない。ワールドカップでスペインに敗れたのは終了間際だったチームとの、いい試合になるだろう」