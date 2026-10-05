イタリア、トルコ戦の招集メンバー：イナシオが初招集、7人がメンバー外

イタリア代表が再びピッチに立つ。今日、10月5日20時45分、イタリア代表はボローニャのダッラーラで再びトルコと対戦する。再開は第1戦の4-1から。この重要な結果がマンチーニのチームに自信を与えた。マンチーニはすでに第2戦に向けた選択を下している。外れたのは7人。ペッシーナ、コッポラ、コウアディオ、ギラルディ、リッチ、マンドラゴラ、ゾマ。一方で重要な新戦力もある。サムエレ・イナシオが初招集された。これまでの3度の機会ではメンバー外となっていた。モイーズ・キーンは負傷のため合宿を離れ、今回は不在となる。





招集メンバー - イタリア代表はブルサで手にした勝利の勢いを維持し、引き続きグループ突破を見据えたいところだ。前にはフランスとベルギーがおり、勝ち点はそれぞれ7と6。マンチーニは複数の継続招集といくつかの新戦力を含む、幅広いグループに託すことを決めた。GKにはドンナルンマ、カルネセッキ、ヴィカーリオ。DFにはカヨデ、ルッジェーリ、カラフィオーリ、バストーニ、スカルヴィーニ、ディ・ロレンツォ、マンチーニが入った。









メッセージ - 一方、中盤にはロマーノ、カンビアーギ、トナーリ、ファジョーリ、ドゥンビア、フラッテージ、バレッラが名を連ねる。前線にはP・エスポジト、スカマッカ、イナシオ、マルディーニ、S・エスポジト、ヴェルガーラ。第1戦で見せたのと同じ確信を持ってイタリア代表が臨みたい一戦に向け、指揮官の選択が表れたリストとなっている。ブルサでの4-1は重要なメッセージとなったが、今は新たな答えが必要だ。



