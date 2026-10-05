イタリア、トルコ戦の招集メンバー発表　イナシオが初招集、7人がメンバー外に

イタリア代表が再びピッチに立つ。今日10月5日20時45分、イタリアはボローニャのダッラーラで再びトルコと対戦する。再開のベースとなるのは第1戦の4-1。その重要な結果がマンチーニ率いるチームに自信を与えた。指揮官はすでに第2戦に向けた選択を下している。メンバー外は7人。ペッシーナ、コッポラ、クアディオ、ギラルディ、リッチ、マンドラゴラ、ゾマ。一方で重要な新戦力もある。サムエレ・イナシオが初招集された。過去3試合ではメンバー外となっていたが、今回は名を連ねている。一方、モイーズ・キーンは負傷の問題により合宿を離れることを余儀なくされ、不在となる。





招集メンバー ー イタリアはブルサで手にした勝利の勢いを維持し、グループ突破を引き続き見据えたい考えだ。前にはフランスとベルギーがおり、勝ち点はそれぞれ7と6。マンチーニは複数の継続招集といくつかの新顔を含む、幅広いグループを選んだ。GKにはドンナルンマ、カルネセッキ、ヴィカーリオ。DFにはカヨデ、ルッジェーリ、カラフィオーリ、バストーニ、スカルヴィーニ、ディ・ロレンツォ、マンチーニが入っている。









シグナル - 中盤にはロマーノ、カンビアーギ、トナーリ、ファジョーリ、ドゥンビア、フラッテージ、バレッラが名を連ねる。前線にはP・エスポージト、スカマッカ、イナシオ、マルディーニ、S・エスポージト、ヴェルガラが入った。このリストは、第1戦で見せたのと同じ確信を持ってイタリアが臨みたい一戦に向けた代表監督の選択を物語っている。ブルサでの4-1は重要なシグナルを与えたが、今求められているのは新たな答えだ。



