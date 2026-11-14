イタリア、かつてレテギがいた。手にした4000万でユヴェントスに「イエス」と言えるか？

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ユヴェントスの攻撃陣の補強候補として、マテオ・レテギの名前が再び浮上している。イタリア代表の座を失ったレテギは、1年半前からサウジアラビアでプレーし、破格の年俸を得ている。イタリア復帰の条件は整っているのか？

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ワールドカップ出場を逃し、イタリア代表の指揮官が交代し、新世代が台頭する。その象徴がピオ・エスポジトのブレイクだ。こうした変化の「犠牲者」にはマテオ・レテギも含まれる。3月以降、代表から遠ざかっている。アルゼンチン出身のイタリア代表選手が最後に代表のユニフォームを着たのは、スポーツの面で痛ましい夜となったゼニツァでのワールドカップ・プレーオフ、ボスニアとのPK戦に敗れた試合だ。イタリア代表での最後のゴールは2025年10月、ウディネでのイスラエル戦で決めた2得点にさかのぼる。

一方、ブエノスアイレス州サン・フェルナンド出身の1999年生まれは、サウジアラビアのアル・カーディシアでプレーし、ゴールを決め続けている。2025年夏以降の通算成績は46試合29ゴールで、そのうち今季は15試合10ゴールだ。それでも代表に再招集されるには十分ではない。イタリア代表を率いるのがロベルト・マンチーニであるにもかかわらず、だ。マンチーニはレテギの恩師であり、事実上アルゼンチンで彼を発掘し、2023年3月に代表へ招いた人物だ。そのマンチーニは今のところ、新たな体制の代表でレテギを構想に入れないと決めている。

レテギについては、アル・カーディシアがアタランタに6700万の小切手を切って獲得し、本人が2025年から2029年までの年俸2000万の4年契約を結んで以降、かつての闘志や試合で見せる活力、ハングリー精神をいくらか失ったと言われている。それらがあったからこそ、ボカ・ジュニアーズ、エストゥディアンテス、タジェレスでの経験を経てティグレでブレイクし、2024-25シーズンにはアタランタでセリエA得点王に輝いた。リーグ戦36試合で25ゴールを挙げている。

ここ数週間、レテギの名が再びセリエAへの移籍候補として挙がっている。特に、ペナルティーエリア内で力を発揮し、リーグ戦で2桁得点を記録できるセンターフォワードを切実に探すユヴェントスだ。「チャピタ」がそれをできることは、すでに証明済みだ。ユヴェントスの優先候補はセルロートとバログンだが、レテギ獲得の可能性も除外すべきではない。ほかの2人と違い、元アタランタ、元ジェノア、元アタランタのレテギにはすでにイタリアのリーグを知っているという強みがある。代表復帰の可能性もあり、ユヴェントスが再構築を目指すイタリア人選手の中核を担う候補にもなり得る。

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もちろん、獲得は金銭面で容易ではない。問題は移籍金そのものよりも、時期とレテギが現在受け取っている給与だ。ユヴェントスには1月に補強に動く差し迫った必要があるものの、費用を考えると、その時期の獲得は実現が難しそうだ。サウジアラビアで最初の2年を終える夏なら、移籍金が3500万程度となり、レテギが残る2年の契約を放棄することで、実現の可能性は高まる。その時点で本人はすでに4000万を受け取っている。鍵を握るのは選手本人の意思だ。再び自分を試し、戦い始めたいと思うかどうかにかかっている。

イタリアに戻るには、レテギは2027年から2029年の2年間で受け取るはずの年俸、さらに4000万を放棄しなければならない。ただ、ユヴェントスでは少なくともシーズン当たり500万の年俸を得られると考えられる。最初の2シーズンで計1000万だ。つまり、レテギが手放すことになるのは3000万ユーロだ。