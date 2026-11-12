イタリア対フランス：戦術分析、エスポジトの2得点がフランスの攻守の切り替えの弱点を突く

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イタリアはサン・シーロでフランスに3-1で勝利した。序盤にマイケル・オリーゼに得点を許したものの、規律ある戦いとゴール前での高い決定力で逆転した。フランチェスコ・エスポジートが勝負を決める存在となり、イタリアはフランスの守備への切り替えの対応力不足を突いて得点を重ねた。

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サン・シーロでの戦術的な構図を決定づけたのは、イタリアの組織的な堅さとフランスの個人技の対比だった。ロベルト・マンチーニ監督はハーフスペースを管理し、サイドバックを通じて両サイドを攻略しようとした。重視したのは、素早いカウンターにつなげられるコンパクトなミドルブロックだ。イタリアのボール保持率はわずか35％だったが、狙いは明確だった。フランスには決定機につながらない形でボールを持たせ、相手の高い守備ラインが間延びしたところを的確に突くというものだ。

一方、ジネディーヌ・ジダン監督はフランスが中盤で持つ技術的な優位を生かそうとした。4-2-3-1を採用し、しばしば4-3-3へと変化させることで、中央で数的優位をつくり、マイケル・オリーセとブラッドリー・バルコラを生かす狙いだった。しかし、フランスはボール保持率65％を記録し、18本のシュートを放ちながらも、イタリアの縦への攻撃をしのぐだけの組織的な安定性を欠いた。特に、10分のオリーセのゴールで得た先制点を失ってから、その弱点が表れた。

イタリアの戦術的布陣

イタリアはボールの保持よりも縦への攻撃を優先する、規律の取れた4-3-3で臨んだ。マンチーニ監督のチームには明確な守備のスイッチがあった。フランスのダブルボランチ、アドリアン・ラビオとルーカス・ダ・クーニャがゴールに背を向けてボールを受けると、サンドロ・トナーリとニコロ・バレッラが積極的に前へ出てスペースを狭めた。この中盤から高い位置でのプレスは、すぐにボールを奪うためではない。相手に急いでパスを出させ、バストーニとスカルヴィーニが空中戦やインターセプトで強さを発揮する、密集した中央のレーンへ誘導するためだった。

ビルドアップでは、イタリアはマイケル・カヨデとリッカルド・カラフィオーリがつくる幅を使い、フランスのプレスを回避した。鍵となったのは、フランスのウイングを深い位置まで引きつけ、ダヴィデ・フラッテージが遅れてペナルティーエリアへ走り込むスペースをつくる形で、この策が2点目につながった。また、エスポジトを攻撃の起点としてロングボールを送り、相手の圧力を和らげるとともに、エスポジトのボールを収めるプレーからニコロ・カンビアーギを攻撃に絡ませた。ボールを持たないときは幅を絞った4-5-1を維持し、中央のライン間に入るラヤン・シェルキの脅威を封じた。その結果、フランスは後半の長い時間帯、最終ラインで効果のないパス回しを強いられた。

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フランスの戦術的布陣

ジダン監督率いるフランスは、左右非対称のポジション交換を伴う攻撃を軸に、4-2-3-1を採用した。オリーセとバルコラをサイドの高い位置に置き、イタリアの最終ラインの4人を横に広げて、シェルキがライン間で使える隙間をつくる狙いだった。序盤はこれが完璧に機能した。10分のオリーセの先制点は、フランスがセカンドボールを拾い、イタリアが守備陣形を立て直す前にペナルティーエリア内のスペースを見つけたことから直接生まれた。

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しかし、フランスの布陣には重大な戦術的欠陥があった。攻守の切り替え時に守備をカバーする選手が不足していたのだ。マロ・ギュストとアドリアン・トリュフェールが幅をつくるために高い位置を取ると、2人のセンターバック、ダヨ・ウパメカノとジェレミー・ジャケは、イタリアの前線3人に対して孤立する場面が頻繁にあった。パス本数はイタリアの316本に対して589本だったが、フランスのボール保持は左右を行き来する「U字型」になることが多く、イタリアの低い守備ブロックを突破できなかった。守備面ではプレスをかけるタイミングの見極めにも苦しんだ。最初のプレスをかわされると、中盤がフラッテージの遅れて走り込む動きについていけないことが多く、63分のイタリアの勝ち越し点につながった。イタリアに中央を繰り返し突破される中、オーレリアン・チュアメニのような本職の守備的なアンカーがいない影響が強く感じられた。

戦術的な駆け引き

勝敗を分けた戦術的な攻防は、攻守の切り替えで決着した。マンチーニ監督は、フランスがボールを支配することこそ、最大の弱点になり得ると理解していた。イタリアがボール保持率65％をフランスに譲ったことで、相手のサイドバックを効果的に高い位置まで引き出し、その背後に広大なスペースを生み出した。特にカンビアーギをはじめとするイタリアのウイングがフランスのセンターバックを引きつけると、バレッラとフラッテージが使えるハーフスペースが空いた。

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イタリアのxG（ゴール期待値）は2.54で、フランスの1.88を上回った。シュート数ではフランスが18本、イタリアが11本だったものの、イタリアのほうがはるかに質の高いチャンスをつくったことを示している。高い守備ラインを敷く決断は、ジダン監督にとって高くついた。26分のエスポジトの1点目は、素早い縦への攻守の切り替えで、陣形の整っていないフランス守備陣を突いた結果だった。ボール保持を犠牲にして組織的な安定性とカウンターの速さを取るというマンチーニ監督の賭けが、個々の能力で勝るフランスを封じる決定的な要因となった。

試合中の修正

試合の流れが大きく変わったのは、マンチーニ監督が62分にフェデリコ・ディマルコとアントニオ・ヴェルガラを投入したときだった。特にディマルコの起用は見事だった。カンビアーギに代わって出場しながら、高い位置を取るウイングバックの役割を担い、ピッチに入ったわずか1分後にフラッテージのゴールをアシストした。この変更により、イタリアは守備時に一時的に3-5-2へ移行し、フランスがサイドでつくる数的優位に対して、より手厚く対応できるようになった。

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ジダン監督は77分に立て続けに交代を行い、アンディ・ディウフ、エドゥアルド・カマヴィンガ、サエル・クンベディを投入して、運動量とボール奪取力の向上を図った。ただ、これらは先手を打つ変更ではなく、後手に回っての対応だった。フランスがイタリアのカウンターの脅威に対応すべく陣形を修正したときには、すでにイタリアがPKを獲得し、75分にエスポジトが決めて3-1としていた。終盤、エリ・ジュニオール・クルピの投入後に、フランスはより直接的な攻撃を仕掛ける4-4-2へ移行したが、時間の経過とともに一段とコンパクトになった経験豊富なイタリア守備陣を崩せなかった。

最終的に勝敗を決めたのは、イタリアの優れたスペースの把握だった。ボールを保持したのはフランスだが、スペースを掌握したのはイタリアだった。マンチーニ監督はフランスの攻守の切り替え時における守備の弱点を見抜き、エスポジトの的確なフィニッシュもあって、イタリアは劣勢から快勝へと転じた。フランスは敵陣で優位に立ちながらも戦術的な柔軟性を欠いた。相手を突破できないボール保持は、よく統率されたイタリアのチームを相手にすれば弱点になると、改めて示された。