イタリア審判委員長の弁護士、詐欺捜査に驚愕：「こんなことは初めてだ」

ジャンルカ・ロッキの弁護士が、依頼人に対する捜査についてコメントした。この審判担当マネージャーは、2023/24シーズンと2024/25シーズンにおける「スポーツ詐欺への共犯」の疑いで捜査を受けている。

アントニオ・ダヴィロ弁護士はアンサ通信に「起訴内容が不明瞭だ。複数名の関与が記されているが、誰なのか全く名指しされていない。相手方が特定されないのは経験上初めてだ」と語った。

検察は共謀者を示唆するが、弁護側は誰なのか把握しておらず、「全くの暗中模索だ」と主張。起訴状に名前を明記すべきだと訴えた。

ロッキ本人は土曜、捜査に驚き関与を否定し、「常に正しく行動し、司法を信頼している」とコメント。イタリア国内審判委員会（CAN）委員長の職務を辞任し、4月30日の取り調べを待っている。

捜査対象の試合は、2025年4月20日のボローニャ対インテル、同23日のコッパ・イタリア準決勝インテル対ACミラン、2025年3月1日のパルマ対ウディネーゼ、2024年1月6日のインテル対ヘラス・ヴェローナである。

ロッキは、VAR担当のダニエレ・パテルナに不当に干渉したとして告発された。検察は、ウディネーゼへのPK議論中、パテルナがロッキの方を振り返り、ロッキが窓を何度も叩いたとする証拠があるとしている。

2024年1月のインテル対ヘラス・ヴェローナ戦でも、RocchiはVARのルイジ・ナスカに対し同じ行為をしたとされる。この際、アレッサンドロ・バストーニがパルマのオンドレイ・ドゥーダに肘打ちをしたが、ナスカは「共謀して」これを無視したという。