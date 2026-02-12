イタリア国歌：「イタリアの歌」/「イタリアの兄弟たち」の歌詞、動画、意味の説明

イタリア国歌は、主要大会において常にファンの間で人気を博してきた。

アズーリの選手たちが整列し、力強く国歌を熱唱する姿は、選手たちの情熱と曲のリズムが相まって、他の国歌とは一線を画している。

GOALが 最も象徴的な国歌の一つ「イタリアの兄弟たち」に迫る 。

イタリア代表サッカーチームの国歌とは？

国歌の正式名称は「Il Canto degli Italiani（イタリア人の歌）」だが、冒頭の歌詞「Fratelli d'Italia（イタリアの兄弟たち）」から同名で広く知られている。

しかし奇妙なことに、完全な国歌が歌われることは稀です。通常は冒頭の詩を2回歌い、その後コーラスが続き、最後に力強い「シ！（イエス！）」で締めくくられます。

イタリア国歌の歌詞全文

イタリアの同胞たちよ、

イタリアは目覚めた、

スキピオの兜を

を頭に戴いた。

勝利はどこにあるのか？

その髪を捧げよ、

ローマの奴隷として

神が創造したのだ。



[コーラス]：団結しよう、

死の準備はできている。

死の準備はできている、

イタリアが呼びかけた。



団結しよう、

死の準備はできている。

死を覚悟せよ、

イタリアが呼んだ！



我々は幾世紀にもわたり

踏みにじられ、嘲笑され、

なぜなら我々は一つの民族ではないから、

分裂しているからだ。

一つの旗のもとに集い

旗の下に集め、一つの希望を：

私たちを一つに溶かし合うために

時が来たのだ。



（コーラス）

団結し、愛し合い、

団結と愛は

は人々に

主の道を明らかにする。

誓おう、自由にすることを

祖国を自由にすることを誓おう：

神のために団結して

誰が我らに勝てようか？



（コーラス）

アルプスからシチリアまで

どこもレニャーノ、

フェルッチョの男たちは皆

心も手も

イタリアの子供たちは

バリッラと呼ばれ

あらゆる鐘の音が

ヴェスプリを鳴らした。



（コーラス）

それは、売られた剣を

売られた剣を曲げる：

オーストリアの鷲は

羽根を失った。

イタリアの血、

ポーランドの血を

コサックとともに飲み干したが

しかし、その血は心を燃え上がらせた。



（コーラス）



イタリア国歌（英語訳）

イタリアの同胞よ、

イタリアは目覚めた

スキピオの兜を

その頭に戴いた。

勝利はどこに？

彼女に頭を垂れさせよ、

神は彼女を創造したのだから

ローマの奴隷として。

我らも軍団に加わろう

我らは死を覚悟す

我らは死を覚悟す、

イタリアが呼びかけた。

一隊を組み合わそう、

我らは死を覚悟す

我らは死を覚悟す、

イタリアが呼んでいる、そうだ！

我々は数世紀にわたり

虐げられ、嘲られてきた

なぜなら我々は一つの民ではないから、

分裂しているからだ。

一つの旗、一つの希望が

我らを一つに集え。

時が来た

団結すべき時が来た。



（コーラス）





団結しよう、互いを愛そう

団結と愛のために

人々に示そう

主の道を示そう。

誓おう、解放することを

我らが生まれた地を

神のために団結せよ

誰が我らに敵いしるべや



（コーラス）





アルプスからシチリアまで

レニャーノは遍くあり；

すべての男が心と

フェルッチョの心と手を持っている

イタリアの子らは

皆バリッラと呼ばれ

あらゆるラッパの音は

はヴェスパーを奏でる



（合唱）





傭兵の剣は

それは弱々しい葦だ。

オーストリアの鷲は

すでに羽根を失った。

イタリアの血

ポーランドの血

コサックと共に飲み干したが

だがその血は心臓を焼き尽くした。



（合唱）

『イタリア人の歌』の作詞者は誰で、いつ国歌に制定されたのですか？

歌詞はゴッフレード・マメリが1847年9月にフランス国歌『ラ・マルセイエーズ』に触発されて書いた。当時彼はわずか20歳だった。

既存の曲に歌詞を乗せるのではなく、ジェノヴァ出身の作曲家ミケーレ・ノヴァーロに楽曲を依頼するためトリノへ送った。

同年12月、イタリア各地からジェノヴァに集まった3万人の群衆の前で初めて公に演奏された。この集会は、オーストリア継承戦争中のジェノヴァ・ポルトリア地区民衆蜂起101周年を祝うとともに、イタリアにおける外国占領に抗議する目的で開催された。

ベニート・ムッソリーニ政権下では、ファシズムを明示的に称賛しない歌は禁止または抑制されたが、『イタリア人の歌』は容認され、やがて公式国歌と見なされるようになった。

第二次世界大戦後、この歌は特に反ファシストの間で再興を遂げ、1946年には暫定国歌に指定された。憲法に正式な国歌として明記される予定だったが、これを確認する法令は制定されなかった。

この歌はイタリア国内および在外イタリア人社会で人気を保ち続けたが、2017年になってようやく下院憲法問題委員会が「イタリア人の歌」をイタリア共和国の公式賛歌と定める法案を承認した。

