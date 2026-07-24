アンドレア・ピルロがイタリア代表の新監督に就任することが、金曜午後に『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』によって報じられた。ユヴェントスやミランなどでプレーした元ミッドフィルダーは、連盟と2030年半ばまでの契約を結ぶ。

ピルロが代表チームの第一候補ではなかったことは周知の事実だ。テクニカルディレクターのパオロ・マルディーニはここ数週間、カルロ・アンチェロッティやペップ・グアルディオラと交渉を行っていたが、成功には至らなかった。

後者の指揮官が金曜午前にこの仕事を断ったため、イタリア連盟は即座にピルロへと切り替えた。

ピルロはブレシアでプロサッカー選手としてデビューし、その後クラブは彼を200万ユーロでインテルへ売却した。2001年には、ライバル関係にあるミランへ移籍し、そこで10年間プレーした。

キャリア晩年にはフリーでユヴェントスへ移籍し、選手生活を終えた後には同クラブで監督としても指揮を執った。

ユヴェントス退団後、ピルロはトルコのカラギュムリュクとサンプドリアでも指揮を執った。現在はアラブ首長国連邦のユナイテッドFCで監督を務めている。

選手としてのピルロはイタリア代表で116試合に出場し、13得点を記録した。2006年にはイタリアとともにワールドカップを制している。