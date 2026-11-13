イタリア代表、フラッテージが負傷。筋肉の違和感で代表合宿を離脱

イタリア代表がフランスに3-1で勝利した翌日、代表はダヴィデ・フラッテージを欠くことになった。フラッテージは前日の試合でイタリア代表の2点目を決めていた。ラツィオのMFには筋肉の違和感があるという。
イタリアサッカー連盟の発表によると、フランスに逆転勝利した翌日、イタリア代表は日曜日のベルギー戦に向け、アンジェロ・モラッティ・スポーツセンターで練習を再開した。ベルギー戦はUEFAネーションズリーグのグループ最終戦となる。チームは2組に分かれ、フランス戦の先発11人はジムとプールでリカバリーを行い、その他の選手はピッチでトレーニングした。
一方、ダヴィデ・フラッテージはイタリア代表の合宿を離れた。ラツィオのMFは昨日のフランス戦で得点を挙げたが、筋肉に違和感があり、ベルギー戦には出場できないため、所属クラブに戻る。
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