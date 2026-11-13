イタリア代表、フラッテージがチクリ「今はマンチーニとガットゥーゾから信頼されている。レッテルを貼られ続けるうちに、自分でもそれを信じるようになってしまった」

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ダヴィデ・フラッテージは、サン・シーロで行われたフランス戦で、イタリアが3-1の見事な勝利を収めた一戦の主役の一人だった。MFは、セバスティアーノ・エスポジトのPK失敗後、ピオ・エスポジトが最終的なスコアを決めるゴールを挙げる前に、一時2-1とするゴールを決め、試合の流れを決定づけた。しかし、得点記録に残るゴールとともに印象を残したのは、試合後の礼儀正しくもありきたりではない言葉だった。

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雪辱を果たす - 試合後、フラッテージはRaiの取材に対し、丁寧な口調を保ちながらも、胸に秘めていた思いを口にした。その言葉からは、取り戻した自信と、完成度の高いMFであることを証明したいという意欲がうかがえる。

高水準のパフォーマンス - フラッテージはフランス戦で、ドゥンビアと交代するまで73分間プレーした。その間、右インサイドハーフとして起用され、トナーリとバレッラ（左サイドに配置）を加えた3人の中盤で、十分に合格点を上回るパフォーマンスを見せた。

ラツィオのMFが重要な役割を果たしたのは、インテル時代の元チームメイトであるディマルコのアシストを生かし、得意のペナルティーエリアへの飛び出しから決めたゴールだけではない。攻守両面で働き、イタリア代表の中盤に厚みをもたらすとともに、単なる飛び出し役以上の選手になったこと（あるいは、もともとそうだったこと）を証明した。

バレッラとの共存は可能 - この点は、フラッテージの最近のインテル時代を振り返ると、考えさせられる。今回のような存在感を示したのは、インテルでは彼の出場機会を阻み、控え、さらには脇役に追いやっていたバレッラと中盤で共存する中でのことだった。

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一方、マンチーニはバレッラを左寄りに移し、4-3-3の両サイドの選手が献身的に働けば、2人が同じ中盤で問題なく共存できることを示した。

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チクリと一言「レッテルを貼られ続けると……」 - そして試合後の発言は、フラッテージを十分に理解していなかったかもしれないインテルをめぐる人々に対する、雪辱の言葉のようにも響く。

フラッテージはまず、サン・シーロのあのゴールに決めた時の感情を振り返った（編集部注：チャンピオンズリーグ準決勝のバルセロナ戦でのゴール）。「鳥肌が立ちました。あのゴールには、自分の心に深く刻まれたゴールを決めたことがありますから。門の方を見たんですが、半分の大きさになった気がします（笑）」と、インテルのファンに愛情を伝えた。その一方で、ミラノを離れた現在、自分への接し方が違うことも強調した。

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フラッテージは次のように語った。「ガットゥーゾとは時々意見がぶつかります。監督は僕に、自分の持ち味を最大限に生かすよう求めますが、僕はできないことを100％できるようになりたいんです。でも、それはずっと僕の目標でした。自分を正しく表していないレッテルを取り払うことです。レッテルを貼られ続けると、自分でも信じてしまうかもしれません。ガットゥーゾとマンチーニから信頼されていることがうれしいです」。メッセージは発せられ、届いた。シモーネ・インザーギとクリスティアン・キヴがどう思うかは分からない。