共有 GOALをGoogleでフォロー

フランス戦の3-1からベルギーでの4-1まで、ロベルト・マンチーニ監督率いる新生イタリア代表には好不調の波があり、評価は分かれている。

広告

両試合でイタリア代表のマンチーニ監督は、ジョルゴ・スカルヴィーニとアレッサンドロ・バストーニをセンターバックのコンビとして起用した。2人はサン・シーロでは合格点だったが、ブリュッセルのボードゥアン国王競技場では不合格だった。

もっとも、ブリュッセルでは中盤から十分なサポートを得られなかったのも事実だ。当初、マンチーニ監督はファジョーリとピジッリを起用して中盤を厚くしようとしたが、2人とも前半終了後に交代した。

そして後半、イタリア代表のマンチーニ監督は一か八かの勝負に出た。その時点でスコアは3-1。ネーションズリーグの準々決勝進出を決めるには、少なくとも引き分けが必要だった。

そこでマンチーニ監督はイタリア代表をより攻撃的な3-4-3に変更し、フェデリコ・ディマルコ、マルコ・パレストラ、アルファジョ・シセを投入した。しかし、この一手は期待した成果をもたらさなかった。

広告 広告

それどころか、イタリア代表はベルギーの素早いカウンターにさらされた。ACミラン所属のディエゴ・モレイラがA代表初ゴールでベルギーの4点目を決める前から、カヨデ、バストーニ、カラフォリによる3バックは援護を失い、中盤の守備もないまま対応を迫られていた。

Related Topics

その象徴が、GKラメンスから始まったプレーだ。相手ペナルティーエリア際で2人とも高い位置からプレスをかけていた中央のMF、バレッラとドゥンビアを、ラメンスは一本のロングボールで越えた。

ベンチには、イタリアA代表初招集のダニエレ・ギラルディがいた。一方、ローマでギラルディとチームメートのジャンルカ・マンチーニは負傷で不在だった。

広告

センターバックに話を戻すと、ロベルト・マンチーニ監督は将来を見据え、ジョヴァンニ・レオーニの復帰を待ち望んでいる。

2006年生まれで、来る12月21日に20歳となるレオーニは、2025年9月に負った重度の膝の負傷（十字靱帯断裂）から、ようやく復帰への光が見え始めた。

広告

負傷したのは、移籍金3000万ユーロに加え、最大400万ユーロのボーナスと将来の転売額の10％という条件で、パルマからリヴァプールへ移籍した1カ月後だった。

負傷した日は、これまで唯一となるリヴァプールでの出場日でもある。2025年9月23日、ホームでサウサンプトンに2-1で勝利したイングランドのリーグカップの試合だった。

広告

レオーニの実戦復帰は1月の予定で、イタリア代表が親善試合2試合に招集するには間に合う見通しだ。試合はまだ調整中で、次に予定されている3月末の代表活動期間中に行われる。