シルヴィオ・バルディーニ監督（67）はイタリア代表の刷新を決断し、次期国際試合に2004年生まれの選手を1人だけ招集した。

イタリア代表は3月のW杯プレーオフでボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末敗れ、またも本大会出場を逃した。

2018、2022年に続き3大会連続の出場逃しとなる。予選敗退を受け、ガットゥーゾ前監督は先月初めに辞任した。

その後、U-21代表監督だったバルディーニが暫定的に後任に就き、今回初めてメンバーを発表した。

招集されたのは無名の若手が中心で、22歳以上の選手はジャンルイジ・ドンナルンマだけだ。

27歳で代表81試合出場を誇るマンチェスター・シティのGKは、チーム最年長としてキャプテンマークを巻く。

イタリアは来月、W杯不出場の国と親善試合2試合を行う。6月3日にルクセンブルク、7日にギリシャと対戦する。

イタリア代表メンバー：

GK：ジョヴァンニ・ダッファラ（アヴェッリーノ）、ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）、ロレンツォ・パルミサーニ（フロジノーネ）。

DF：オネスト・アハノール（アタランタ）、ダヴィデ・バルテサギ（ミラン）、ファビオ・キアロディア（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、ピエトロ・コムッツォ（フィオレンティーナ）、コスタンティーノ・ファヴァスーリ（カタンツァーロ）、フィリッポ・マネ（ボルシア・ドルトムント）、マルコ・パレストラ（カリアリ）、ルカ・レッジャーニ（ボルシア・ドルトムント）。

MF：マッテオ・ダガッソ（ヴェネツィア）、ジャコモ・ファティカンティ（ユヴェントス）、ルカ・リパニ（サッスオーロ）、シェール・ンドゥール（フィオレンティーナ）、ニッコロ・ピシリ（ローマ）、ロレンツォ・ヴェントゥリーノ（ローマ）。

FW：フランチェスコ・カマルダ（レッチェ）、ルイジ・ケルビーニ（サンプドリア）、ジェフ・エカトール（ジェノア）、フランチェスコ・ピオ・エスポジト（インテル）、セイドゥ・フィニ（フロジノーネ）、サムエレ・イナシオ（ボルシア・ドルトムント）、ルカ・コレオショ（パリFC）。