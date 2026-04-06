イタリア代表の痛ましいW杯敗退を受け、インテルのファンたちは不運なアレッサンドロ・バストーニに対し、はっきりと不満の声を上げている

アレッサンドロ・バストーニにとって、この1週間は波乱に満ちたものだった。26歳のこのディフェンダーは、レッドカードを受けたことで、イタリアがボスニア・ヘルツェゴビナに敗れ、痛恨のワールドカップ敗退を喫した際の「不運な男」となり、その後、母国を離れるよう助言を受けた。

「今や彼は自身の安全のためにイタリアを離れなければならないだろう」と、元代表選手のジュゼッペ・ベルゴミはラジオ・ネラズーラで語った。「我々は並外れた才能、現代サッカー屈指のディフェンダーを失うことになる。非常に残念だが、彼自身の利益のためにも、海外のクラブを見つけるべきだと思う。」

先週の日曜日、バストーニはインテルで「通常通り」先発出場し、チームはASローマに5-2で勝利した。結局、このディフェンダーは1時間弱プレーし、後半に交代した際には、インテルのサポーターから大きな声援が送られた。

バストーニはサポーターからスタンディングオベーションを受け、そのようにして励まされたのだ。同じくイタリア代表としてW杯の悲劇を経験したチームメイトのニコロ・バレッラも、5-1のゴールを決めた際には明らかに感情を露わにしていた。

チブもイタリアのメディアに対し、バストーニの状況について言及した。「彼は確かに失望しているだろうが、代表でもクラブでもチームメイトから支えられたことを喜んでいる。体調が万全ではないにもかかわらず出場を志願してくれた。アスリートとして、私にとってそれは非常に大きな意味を持つ。」

「他の選手たちと同様に、彼にも休息と信頼を与え、ピッチ上で何をすべきかを明確に伝えなければならない。彼の将来については私にはどうすることもできない。彼がここにいること、そしてこの素晴らしいチームの一員であることをとても喜んでいることは分かっている。彼は常に最善を尽くし、100％の力を注いできた。それが私にとって重要なことだ」とチブは語った。

「彼の将来を決めるのは彼自身です。なぜなら、私たちは皆、自分の選択に責任を持つべきだからです。しかし、彼がここにいる限り、彼は100％以上の力を私たちのために尽くしてくれると確信しています。サッカーの世界には不確定要素がたくさんありますが、彼は正しい判断ができることを証明してきました。彼のような実力を持つ選手を、サッカー界はいつまでも歓迎し続けるでしょう。」