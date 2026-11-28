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ロベルト・マンチーニ監督は、昨日迎えた62歳の誕生日に際して願いを語った。

イタリア代表監督は『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「欧州選手権で優勝すると言ったように、ワールドカップでも優勝すると言ったのか？ 心から信じていなければ、何かを勝ち取ろうとはできない。最初の代表チームを作ったとき、我々を信じる人は周囲に誰もいなかった。欧州では7、8番手だった。ヴェッラッティとジョルジーニョは一緒にプレーできないと言われたが、彼らは素晴らしい中盤を形成した。我々は4年間、一度も負けずにチームを築き、いいプレーをした。非常にいいプレーだ。今はそれを繰り返さなければならない」

続いてマンチーニ監督は、サウジアラビアからの高額オファーを受け入れるため、2023年8月にイタリア代表と袂を分かったことを振り返った。「すべての根底にあったのは、グラヴィーナ会長と私の間のコミュニケーション不足だ。私は数カ月前から、最初に困難に直面したときに会長は私を代えるつもりなのではないかと考えていた。スタッフについて何カ月も話し合っていたが、私は気にしないふりをしていた。その間も週は過ぎ、問題は解決しなかった。オランダでのネーションズリーグの後に話し合いを再開したが、結論は出ず、その後は1カ月間、連絡が途絶えた」

「そこで、ずっと前から接触してきていたアラブ側と話し始めた。数カ月前に友人から電話があり、そのような選択肢を提示され、私も検討していた。ネーションズリーグの後に辞任しなかったのは間違いだったが、正直なところ、私は去りたくなかった。残りたかったし、辞めるつもりはなかった。ただ、時にはいろいろなことが起きる。対処すべきだったいくつかの問題の見極めを、特に誤ったと思う。それに対処していれば、おそらく何も起きなかっただろう。飛行機でローマへ行き、会長と話して誤解を解くべきだった」

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「大きな過ちを犯したといつ気づいたか？ すぐにだ。だが、もう後戻りはできなかった。サウジアラビアでの挑戦は非常に難しいものになった。ルカ・ヴィアッリがいてくれたら、話し合って多くのことを解決できただろう」

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「スパレッティの退任後、グラヴィーナ会長に復帰を申し出たのか？ あの終わり方が気に入らなかった。多くの同業者がマラゴの決定を快く思わなかった？ それはすべて嫉妬だ。解任、辞任、復帰はクラブでは毎日のように起きている。私は言い訳も弁明もせず、自分の過ちを認めた。説明を試み、何度も謝罪した」

「今年、ピルロの件によってイタリア代表の監督に戻ったのか？ 最初のときも同じだった。監督就任が予定されていたのは私ではなく、カルロ・アンチェロッティだった。彼が別の道を選んだため、私に方針を変えた。私は運がいい男か？ 時には少しの運も必要だ」

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「イタリア人選手の割合は30％に減っているため、まだセリエAでプレーしたことのない若者を招集せざるを得なかった。恥ずべき割合だ。成長できる可能性を持った若手を探すしかない。そして、重要な試合で起用するというリスクを負わなければならない。大きな才能を持つ若者はいるが、それを発揮するには時間と経験が必要だ。私が重視するのは技術面で、選手を選ぶときに関心があるのはそこだ。その後、どのポジションなら最も力を発揮できるかを見極めようとするが、答えをくれるのはピッチだけだ」

「クラブは代表チームにまったく関心がない。代表は自力で解決策を見つけなければならない。少なくとも20年前から生じているこの状況を嘆いても無駄だ。選手を探し、何試合か負けるリスクを負いながら経験を積ませるしかない。外国資本のオーナーが、なぜ我々の代表チームに関心を持つはずなのか、説明してほしい」

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「ベルギーでの直近の敗戦？ 落胆した。当初なら、あそこまで進めるなら喜んで受け入れただろう。だが、そこまで行けば、いつでもさらに勝ち進みたいと思うものだ。ベルギーには負けるべくして負けた。なぜあのような敗戦になったのかを理解するため、1-4の試合を見直した。45分間、彼らは我々以上のことは何もしていなかった。二つ、三つの場面が試合を変えた。守備のいくつかの場面で、我々は少し軽率だった。フランスとの2試合より、ベルギーとの2試合の方が重要で、学びも多かったと分かるだろう」

「私が成功を確信しながら期待を裏切られた、才能を開花させきれていない選手は誰か？ 昔の話をするつもりはない。ザニオーロには大きな可能性があると思う。代表に招集したとき、最初の練習では大人たちに交じってプレーする子どものようだったが、3回目には大人たちと対等にプレーする大人になっていた。持っている身体能力と技術を考えれば、今ごろはイタリアサッカー界のスターであるべきだ。直近の出来事を受け、彼の代表での経験は終わったと考えるか？ いや。私は招集時期にいいプレーをしていて、チームに何かをもたらせる選手を呼ぶ。それにニコは、個人的な問題を抱えていたことは別として、私に対して常に適切に振る舞ってきた。復帰するためにできる限りのことをしてほしい。型にはまらない選手が好きだ。彼らこそ違いを生み出す。我々は知っているあらゆる原則や戦術に取り組めるが、結局、試合を決めるのはプレーのうまい選手だ。毎回試合を支配できるとは思えない。苦しい時間を耐えることも必要で、他の選手より秀でたものを持つ選手がいれば、その選手が一つのプレーで試合を決めてくれる」

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「セリエAで優勝するのは？ ローマだと思う。ラツィオのファンは喜ぶだろうか？ 最高のチームはインテルだと思う。開幕当初はナポリに大きな期待を寄せていたが、負傷者が多すぎた。ラツィオについては、これだけは言える。失速すると思わない方がいい」