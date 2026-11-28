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ロベルト・マンチーニ監督が、昨日迎えた62歳の誕生日に願いを語った。

イタリア代表指揮官は『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで、こう語った。「欧州選手権で優勝すると言ったように、ワールドカップでも優勝すると言ったかって？心から信じていなければ、何かを勝ち取ろうとすることはできない。最初の代表チームをつくったとき、私たちを信じる人は周りに誰もいなかった。欧州で7番目か8番目のチームだった。ヴェラッティとジョルジーニョは一緒にプレーできないと言われたが、彼らは素晴らしい中盤を形成した。私たちは4年間、一度も負けなかった。チームを築き、良いプレー、本当に良いプレーをしてきた。今はそれを再現しなければならない」

続いてマンチョは、サウジアラビアからの高額オファーを受けるため、2023年8月に代表と袂を分かったことを振り返った。「すべての根底にあったのは、私とグラヴィーナ会長のコミュニケーション不足だ。数カ月前から、最初に困難に直面したときに彼は私を代えるつもりなのではないかと考えていた。スタッフについて何カ月も話していたが、私はその問題をやり過ごし、何もないふりをしていた。その間にも週は過ぎ、問題は解決しなかった。オランダでのネーションズリーグの後に再び話し合ったが、結論は出なかった。そして1カ月間、連絡が途絶えた」

「そこで、それよりずっと前から接触してきていたアラブ側と話し始めた。数カ月前に友人から電話があり、そうした話を聞かされ、そのような選択肢を示されていた。私も検討はしていた。ネーションズリーグの後に辞任しなかったのは間違いだったが、正直なところ、私は去りたくなかった。残りたかったし、辞めるつもりはなかった。ただ、時にはいろいろなことが起きる。私は間違いを犯したと思う。特に、対処すべきだったいくつかの問題の見極めを誤った。対処していれば、おそらく何も起きなかっただろう。飛行機でローマへ行き、会長と話して誤解を解くべきだった」

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「自分が大失敗をしたと気づいたのはいつか？ すぐだ。でも、もう引き返せなかった。サウジアラビアでの挑戦は、非常に難しいものになった。ルカ・ヴィアッリがいてくれたら、話し合って多くのことを解決できただろう」

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「スパレッティが去った後、グラヴィーナに復帰を求めたのか？ あの終わり方が気に入らなかった。多くの同業者がマラゴの選択を快く思わなかった？ それはただの嫉妬だ。クラブでは解任も辞任も復帰も、こうしたことが毎日起きている。私は言い訳も弁解もせずに自分の過ちを認めた。事情を説明しようとし、何度も謝罪した」

「今年、ピルロの件があったおかげでイタリア代表監督に復帰したのか？ 最初のときもそうだった。監督就任を予定されていたのは私ではなく、カルロ・アンチェロッティだった。彼が別の道を選んだことで、私に方針を切り替えた。私は幸運な男かって？ 時には少しばかり運も必要だ」

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「セリエAにおけるイタリア人の割合が30％まで下がっているため、まだセリエAでプレーしたことのない若手を招集せざるを得なかった。恥ずかしい割合だ。成長する可能性を秘めた若手を探す以外にない。そして重要な試合で彼らを起用するリスクを冒さなければならない。非常に高い能力を持つ若手はいるが、それを発揮するには時間と経験が必要だ。私が選手を選ぶときに重視するのは技術面だ。その後で、どのポジションなら最も力を発揮できるかを考える。ただ、その答えをくれるのはピッチだけだ」

「クラブは代表チームに全く関心がない。代表は自分たちで解決策を見つけなければならない。少なくとも20年前から続くこの状況を嘆いても無駄だ。選手を探し、何試合か負けるリスクを冒してでも経験を積ませるしかない。外国人オーナーがなぜ私たちの代表チームに関心を持つはずなのか、説明してほしい」

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「ベルギーでの直近の敗戦？ 私たちは落胆した。当初は、あそこまで進めるなら喜んで受け入れただろう。だが、そこまで行けば、さらに先へ進みたいと思うものだ。ベルギー戦は負けて当然だった。あの1-4の試合を見返し、なぜあのような敗戦を喫したのかを考えた。45分間は、相手も私たち以上のことはしていなかった。2、3のプレーが試合を変えた。守備のいくつかの場面で少し甘かった。私は、フランスとの2試合より、ベルギーとの2試合のほうが重要で、学びも多かったと分かるはずだと思う」

「大成しきれなかった選手、成功を確信していたのに期待を裏切られた選手は誰か？ 昔の話ではなく、ザニオーロには大きな可能性があると思う。代表に呼んだとき、最初の練習では大人に交じってプレーする子どものように見えた。3回目の練習では、大人に交じってプレーする大人になっていた。今ごろは、彼の身体能力と技術を考えれば、イタリアサッカー界のスターになっているべきだ。直近の出来事を受けて、彼の代表でのキャリアは終わったと考えるか？ いや、私は招集時期に良いプレーをしていて、チームに何かをもたらせる選手を呼ぶ。それにニコは、個人的な問題を抱えたことはあっても、私に対しては常にきちんと振る舞ってきた。復帰のためにできる限りのことをしてほしい。私は型にはまらない選手が好きだ。違いを生み出すのはそういう選手だからだ。私たちは知っている限りの原則や戦術に取り組めるが、結局、試合を決めるのはプレーのうまい選手だ。どうしようもない。毎回試合を支配できるとは思えないし、耐えることも知らなければならない。ほかの選手にはないものを持つ選手がいれば、その一つのプレーで試合を決めてくれる」

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「セリエAの優勝はどこか？ ローマだと思う。ラツィオのファンは喜ぶかな？ 最も優れたチームはインテルだと思う。開幕当初はナポリに大きな期待を寄せていたが、負傷者が多すぎた。ラツィオについて言えるのは、失速すると思わないほうがいいということだ」