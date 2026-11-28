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ロベルト・マンチーニ監督がイタリアのセリエAについて語った。

イタリア代表監督は『Corriere dello Sport』のインタビューで、こう語った。「スクデットを獲るのは？ ローマだと思う。ラツィオのファンは喜ぶだろうか？ 最も優れたチームはインテルだと思う。開幕当初はナポリに大きな期待を寄せていたが、負傷者が多すぎた」

「ラツィオについて言えるのは、崩れると決めつけないでほしいということだ。現役時代、私はクラブが破綻したラツィオでプレーした。給料が支払われなかったのか？ どん底に落ち、もうはい上がれないと思ったときには、そういうことも起こる。ガットゥーゾもコッパ・イタリア敗退後に同じ経験をした」

「マラドーナとメッシのほかに、半世紀にわたるサッカー人生で本当に衝撃を受けた選手は？ 『怪物』ロナウドだ。一人だけ名前を挙げるのも簡単ではない。1980年代初頭以降、イタリアではプラティニ、フリット、ファン・バステン、ジーコ、カレカ、ジダンと、世界最高の選手たちを見てきた」

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「一方、成功を確信していたのに期待を裏切った、才能を開花させきれていない選手は？ あまり昔にはさかのぼらない。ザニオーロには大きな可能性があると思う。彼を代表に招集したとき、最初の練習では大人たちに交じってプレーする子どものようだったが、3回目には大人たちとプレーする大人になっていた。今の彼は、備えた身体能力と技術を考えれば、イタリアサッカー界のスターであるべきだ」

「直近の出来事を受け、彼の代表でのキャリアは終わったと考えているか？ いや、私は招集の時期に良いプレーをしている選手を呼ぶ。チームに何かをもたらせる選手を選ぶし、個人的な問題を抱えていたこととは別に、ニコは私に対して常に礼儀正しく振る舞ってきた。戻るためにできる限りのことをしてほしい」

「型にはまらない選手が好きだ。違いを生み出すのは彼らだからだ。私たちは知っている限りの原則や戦術に取り組める。だが結局、試合を決めるのはプレーできる選手だ。それはどうしようもない。毎回試合を支配できるとは思えないし、苦しい時間にも耐えなければならない。何か特別なものを持った選手がいれば、一つのプレーで試合を決めてくれる」