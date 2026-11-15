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イタリアはネーションズリーグ準々決勝進出に向け、ブリュッセルで引き分けるだけでよかったが、ベルギーに1-4で敗れ、グループA1の首位から3位に転落した。

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フランチェスコ・ピオ・エスポジトが11分、ミカエル・カヨーデのクロスに足を伸ばして合わせ、代表15試合で10点目となるゴールでイタリアを先制に導いた。しかし、リードは長く続かなかった。15分にマキシム・デ・カイペルが同点とし、22分にはナタン・ヌゴイがCKを押し込んだ。さらに26分、ジェレミー・ドクがイタリア守備陣を突破して3-1とした。3得点のうち2得点をシャルル・デ・ケテラーレが演出した。

ジャンルイジ・ドンナルンマは度重なるセーブでさらなる失点を防ぎ、デ・ケテラーレのシュートはバーを叩いたが、80分にはジエゴ・モレイラが4点目を加えた。後半アディショナルタイムには、VARがニコラス・ラスキンのハンドを確認し、ピオ・エスポジトに点差を縮めるPKの機会が訪れたものの、セネ・ラメンスに阻まれた。

シュート数はベルギーが22本、イタリアが12本だった。ベルギーはグループ首位のフランスとともに勝ち進み、イタリアは3位で終えたものの、降格は免れた。

ボードゥアン国王競技場でのイタリア代表選手の採点は以下の通り。

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GK・DF

ジャンルイジ・ドンナルンマ（6／10）： 6本のセーブでさらなる大量失点を防いだ。43分に見せた、ボールをポストに当てて防ぐ見事なセーブを含め、ケヴィン・デ・ブライネを3度阻止し、ドクの強烈なシュートも防いだ。失点場面では対処が難しかったが、いら立ちが募った81分には異議を唱えて警告を受けた。

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ミカエル・カヨーデ（6／10）： ピオ・エスポジトの先制点につながるクロスを送り、序盤にはロングスローでも相手を苦しめた。ただ、この試合の大半はドクの対応に追われ、マンチェスター・シティのウインガーに対して3度のファウルでFKを与えた。

ジョルジョ・スカルヴィーニ（6／10）： 前半はカヨーデとともにドクに対応したが、51分にこのウインガーを倒し、イタリアで2人目の警告を受けた。マンチーニ監督が得点を求めた62分、アルファジョ・シセと交代した。

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アレッサンドロ・バストーニ（6／10）： 前に出て、序盤のイタリアによる左サイドからの攻勢を支えた。後半半ばにはペナルティーエリア内でデ・カイペルと競り合い、ベルギーがPKを求めたが、主審もVARも反則とは判断しなかった。その後は、待ち構えるドクへ向かったデ・ケテラーレのクロスをクリアした。

リッカルド・カラフィオーリ（5／10）： 序盤にニコロ・ファジョーリの好機を演出したが、ベルギーの同点弾は自身のサイドからティモシー・カスターニュが折り返したボールから生まれた。後半序盤にはCKを与え、そのCKからデ・ケテラーレがヘディングでバーを叩いた。

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MF

ニコロ・バレッラ（6／10）： 長い時間にわたり相手に圧倒された中盤で懸命にプレー。78分には素早く戻り、モレイラの危険なクロスを重要なインターセプトで防いだ。90分間プレーしたが、イタリアを試合に引き戻すことはできなかった。

サンドロ・トナーリ（6／10）： イタリアの攻撃で創造性を発揮した選手の一人。前半終了間際にはニッコロ・ピジッリのヘディングにつながるクロスを送り、後半序盤にはフェデリコ・ディマルコの好機を演出した。前半アディショナルタイムにはカウンターに出たドクを止めて警告を受け、62分にマルコ・パレストラと交代した。

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ニコロ・ファジョーリ（6／10）： 7分、左サイドからの巧みな攻撃の末にシュートを放ち、ラメンスにセーブを強いた。しかし、ベルギーが11分間で3得点を奪う中、イタリアの中盤は主導権を失った。ハーフタイムにイッサ・ドゥンビアと交代した。

FW

フランチェスコ・ピオ・エスポジト（7／10）： ディフレクションしたカヨーデのクロスに足を伸ばしてゴール上隅へ蹴り込み、ネーションズリーグでの今大会5点目となる先制点を挙げた。後半序盤にも再びスペースを見つけかけたが、ユーリ・ティーレマンスに阻まれ、後半アディショナルタイムのPKはラメンスに止められた。

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ニッコロ・ピジッリ（6／10）： 前半にはイタリアにとって屈指の好機を2度迎えた。ファジョーリのシュートの直後、至近距離からの一撃をラメンスに止められ、前半終了間際にはトナーリのクロスに頭で合わせたが、枠を外れた。ハーフタイムにディマルコと交代した。

ルカ・コレオショ（6／10）： 立ち上がりから活発に動き、後半再開直後にはドゥンビアのボレーにつながるクロスを送った。しかし、ベルギーが主導権を握ると存在感を示せなくなり、76分にアントニオ・ヴェルガラと交代した。

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途中出場・監督

イッサ・ドゥンビア（6／10）： ハーフタイムにファジョーリに代わって出場し、1分もたたないうちに放ったボレーは相手に当たってゴールラインを割った。終盤には角度のない位置からのシュートがクロスバーを越え、ディマルコの巧みなバックヒールから決めたゴールもオフサイドで取り消された。

フェデリコ・ディマルコ（6／10）： ハーフタイムにピジッリと交代し、後半序盤に放った2本のシュートはいずれもブロックされた。左サイドではモレイラとデ・ケテラーレの双方に上回られたが、後半アディショナルタイムにはドゥンビアの取り消されたゴールを演出した。

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アルファジョ・シセ（6／10）： スカルヴィーニに代わって出場し、A代表デビューを果たした。パレストラのクロスに頭で合わせたが、わずかに枠を外れた。ペナルティーエリア外からのシュートはラスキンの腕に当たり、ピオ・エスポジトが失敗したPKを獲得した。

マルコ・パレストラ（6／10）： 62分にトナーリと交代して出場。イタリアの途中出場選手の中でも好プレーを見せ、ヴェルガラのブロックされたシュートを演出したほか、シセのヘディングにつながるクロスを送った。

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アントニオ・ヴェルガラ（6／10）： 76分にコレオショに代わって出場。間もなく放ったシュートはブロックされ、終盤にはPKにつながったシセのシュートへパスを送った。

ロベルト・マンチーニ（4／10）： 引き分けで十分だったが、チームが15分もたたないうちに1点のリードを失うのを見届けた。負傷したダヴィデ・フラッテージとニコロ・カンビアーギを欠き、ハーフタイムと後半15分ごろの交代策によって攻勢は強まったものの、逆転につながる気配はなかった。