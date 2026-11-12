イタリア代表のフランス代表戦選手採点：サン・シーロでの圧勝でフランチェスコ・エスポジトが躍動

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イタリアはサン・シーロでマイケル・オリーセに先制点を許したものの、決定力を発揮してフランスに3-1で勝利した。フランチェスコ・エスポジトの2得点とダヴィデ・フラッテージのゴールにより、ネーションズリーグの一戦で勝ち点3を手にした。

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イタリアはサン・シーロで、攻守の切り替えを生かした効率的な戦いを披露し、序盤のビハインドを覆してフランスに3-1で勝利した。立ち上がりはフランスが優勢で、10分にオリーセが先制点を挙げたが、ロベルト・マンチーニ監督率いるイタリアは冷静さを保った。規律ある戦いで相手の攻勢をしのぐと、ニコロ・カンビアーギの見事なプレーから、26分にエスポージトが同点ゴールを決めた。

後半、イタリアは中央のエリアを完全に掌握した。63分には途中出場のフェデリコ・ディマルコのお膳立てからフラッテージが決め、試合をひっくり返した。その直前にセバスティアーノ・エスポージトがPKを失敗していたものの、イタリアはさらに3点目を奪う。75分にフランチェスコ・エスポージトがPKを決めて勝利を確実なものとし、ジネディーヌ・ジダン監督率いるフランスを相手に、高強度のプレスと決定力を発揮した一戦を締めくくった。

GK・守備陣

ジャンルイジ・ドンナルンマ：7/10

主将として、序盤のオリーセの正確なシュートにはなすすべがなかったが、その後はチームに落ち着きをもたらした。フランスがボールを支配した時間帯には重要なセーブを4度記録し、相手の得点を阻止。イタリアが計18本のシュートを浴びる中、ゴール前を力強く統率した。

マイケル・カヨデ：6/10

ブラッドリー・バルコラへの対応を任され、序盤は苦戦したものの、試合が進むにつれて調子を上げた。フランスの後方からの追い越す動きに手を焼く場面もあったが、守備への切り替えではフィジカルの強さが役立ち、チームが記録した43回のクリアにも貢献した。

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ジョルジョ・スカルヴィーニ：7/10

若きセンターバックとして積極的なプレーを見せ、守備陣の仲間とともに18回のインターセプトで最終ラインをけん引した。フランスの中央突破を制限し、相手をサイドへ追いやって、難しい位置からのシュートを打たせるうえで重要な役割を果たした。

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アレッサンドロ・バストーニ：7/10

ボールを持った際はいつも通り落ち着いており、試合を通じて何度もカウンターの起点となった。中盤に上がることで数的優位をつくり、イタリアの良い時間帯にはフランスがその動きに対応しきれなかった。

リッカルド・カラフィオーリ：7/10

4バックの左でプレーし、規律を守りながら的確なポジショニングを見せた。ラヤン・シェルキとオリーセの脅威に対処した守備陣の重要な一員で、ボール支配率が35％にとどまる中でもイタリアの陣形をコンパクトに保った。

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中盤

ニコロ・バレッラ：8/10

チームの中盤を支える存在。尽きることのない運動量と戦術理解が欠かせなかった。広い範囲を走ってイタリアの7回のカウンターを支え、低い位置で構える守備陣と決定力を発揮した前線をつないだ。

ダヴィデ・フラッテージ：8/10

ラツィオ所属のフラッテージは、持ち味である遅れてボックス内に走り込む動きを見せ、勝利を決定づける活躍をした。63分に重要な2点目を決め、73分に交代するまで絶えず脅威となった。

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サンドロ・トナーリ：7/10

アドリアン・ラビオとデジレ・ドゥエの影響力を抑えるため、中盤の守備を支えた。そのポジショニングによってバレッラとフラッテージはより自由に動くことができた。中盤が混み合う展開でボールに触れる機会は限られたが、効率的にプレーした。

攻撃陣

フランチェスコ・エスポージト：9/10

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。26分にはゴールへの嗅覚を発揮して同点に追いつき、75分には強い精神力を見せてPKを成功させた。39分にイエローカードを受けたものの、前線の起点としてのプレーは際立っていた。

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セバスティアーノ・エスポージト：6/10

攻撃手として、ゴール前では悔しさの残る夜となった。60分には、決めていればより早く試合を優位に進められたPKを失敗。それでも動き出しで味方のためにスペースをつくり、交代するまで守備でも懸命に働いた。

ニコロ・カンビアーギ：7/10

前半に立て直すうえで重要な役割を担い、26分の同点ゴールをアシストした。カウンターでのスピードはフランスの最終ラインに苦しい後退を強い、イタリアが攻守の切り替えから成果を上げる流れをつくった。

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途中出場選手・監督

フェデリコ・ディマルコ：8/10

起用が的中した。62分に投入されると、わずか60秒後にはフラッテージの逆転ゴールをアシスト。左サイドの様相を一変させた。

アントニオ・ヴェルガラ：6/10

攻撃陣に新たな活力をもたらすため62分に投入され、終盤もフランスの守備陣にプレッシャーをかけ続けた。

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イッサ・ドゥンビア：6/10

フラッテージの交代後、中盤を固めるため73分に投入された。イタリアが大きな混乱なく勝利を収めるのに貢献した。

サムエレ・リッチ：採点なし

アディショナルタイムに投入され、時間を使う役割を担った。

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ジャンルカ・スカマッカ：採点なし

試合終了間際、フィジカルの強さを加えるために戦術的な交代で投入された。

ロベルト・マンチーニ：8/10

格下としての戦い方を受け入れ、ジダンとの戦術勝負を制した。ボール保持を相手に譲り、支配率35％にとどめながら縦への攻撃に集中することで、フランスの高い最終ラインを見事に突いた。62分の2人同時交代が試合の転機となった。