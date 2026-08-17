ラツィオは日曜日、コッパ・イタリアで大失態を演じた。本拠地でセリエBのマントヴァに0－2で敗戦。試合後、イタリアメディアは先発出場したダニーロ・ドゥーキやケネス・テイラーらに厳しい評価を下した。

ラツィオはこうして、イタリア杯の1回戦で早くも敗退することになった。試合終了15分前、フランチェスコ・ルオッコが0－1を記録。後半アディショナルタイム深くには、イスマエル・カヤッツォが0－2とした。

Corriere dello Sportは、ドゥーキのパフォーマンスに4.5点を付けた。「失点場面ではルオッコを見失った。オープンプレーでも、プレッシャーを受けると常に苦しんでいる」と寸評している。

テイラーには同紙は5点を与えた。「まだ最高の状態ではなく、ときには中盤で方向感覚を失っているようにも見える。アディショナルタイムにはゴール前で失敗し、これは彼らしくなかった」

イタリア紙Leggoも、ドゥーキがとりわけルオッコに苦しんでいたと見ていた。「まだ錆びついているように見える。オープンプレーでは自分の経験を頼りにするのに苦労しており、ルオッコをナイーブに見失った」と同紙は伝えた。

テイラーについてLeggoはこう記している。「Biancoceleste のプレーにほとんど関与できず、中盤全体を漂うように動こうとしていたが、大きな成果はなかった」

最後に、Il Messaggeroもドゥーキに4.5点を与えた。「このDFはこのチームで居心地の悪さを感じている。相手のペナルティーエリア内で存在感を示そうともしていたが、それはまったく彼の仕事ではない」

同メディアはテイラーに5点を付けた。「まるで無理やりプレーしているかのようで、本当のモチベーションが感じられない。このチーム屈指の選手の一人だが、フィジカル面では最高の状態にない。そして、それは見ても分かる。アディショナルタイムにはラツィオが得点できた可能性もあったが、テイラーは周囲を見渡せていなかった」