ASローマとの壮絶な引き分け（3-3）の後、サム・ブーケマにイタリアメディアから痛烈な批判が浴びせられている。ナポリのDFは土曜日の試合で後半から出場したが、複数の新聞はローマの反撃において悪い意味で主役になったと評価。特に終盤の3-3の場面での対応を厳しく非難している。イタリアメディアのブーケマ評には、「disastro」（惨事）という言葉も目立つ。

ブーケマはセリエAの大一番をベンチで迎えたが、負傷したブノワ・バディアシルに代わって52分に出場した。その時点でナポリは2-0とリードし、試合を支配していたものの、その後ローマの反撃を許した。オランダ人DFは守備に求められた安定感をもたらせなかった。

試合後、イタリアのスポーツメディアはブーケマのプレーを厳しく評価した。Tuttomercatoweb、Sky Italia、Calciomercatoはそろって5点を付け、TuttoNapoliとIl Mattinoはさらに厳しい4.5点とした。

マティアス・スーレの追い上げのゴールにつながった、ためらいがちな対応も批判の対象となった。TuttoNapoliによれば、元AZのブーケマは明らかに判断に迷い、スーレに危険なプレーをするためのスペースを与えすぎたという。Il Mattinoも、守備の対応に十分な思い切りが見られなかったとして、オランダ人DFの不十分なプレーを指摘している。

ただ、最も厳しい批判は試合終了間際の出来事に向けられた。89分、ブーケマはレオナルド・バレルディとの軽い接触で倒れたが、ローマは攻撃を続けた。La Gazzetta dello Sport は特に厳しい見方を示し、主審がプレーを止めることを期待して、ブーケマが肘打ちを受けたふりをしたと指摘。「大げさだ！」と断じた。

VARもゴールを取り消す理由はないと判断し、ナポリは再びリードを失った。イタリアメディアによれば、ブーケマはわずかな接触の後も立ったまま守備の役割を果たすべきだった。しかし実際には倒れたままで、バレルディに同点弾をヘディングで決めるスペースを与えた。

Calciomercatoは悲惨な途中出場だったと評し、ブーケマはマッシミリアーノ・アッレグリ監督の信頼を完全に裏切ったと指摘した。同メディアはスーレのゴールの場面で判断に迷ったことを非難するだけでなく、3-3の場面でのブーケマの行為を「quasi simulazione」と表現している。







