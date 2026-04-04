「イタリアサッカー連盟、ガットゥーゾ監督の退任を受け、ワールドカップ出場国から監督を突然引き抜こうとしている」

FanatikがTuttosportの報道を引用して伝えたところによると、ヴィンチェンツォ・モンテッラ氏がイタリア代表の新監督候補として浮上している。現在51歳の同監督はトルコ代表を率いてワールドカップに向けた準備を進めているが、母国から熱烈なオファーを受けている。

モンテッラは最近、トルコ代表を率いて24年ぶりにワールドカップ本大会への出場権を獲得し、歴史を刻んだ。プレーオフ決勝ではコソボを0-1で下した。その同じ夜、イタリア代表は新たな失望を味わった。ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の末、チームは3大会連続で本大会出場を逃したのだ。

この失望は即座に影響を及ぼし、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が直ちに辞任することを決断した。そのため、イタリアサッカー連盟は後任探しを急ぐことを余儀なくされている。その際、モンテッラ氏への注目が特に高まっているが、彼はまだトルコ代表の指揮を執っている。

しかし、そのことが関心を冷ますことはないようだ。イタリア国内からは、それでも協会がモンテッラを引き抜こうと試みる意向があるとの声が聞かれる。ASローマ、サンプドリア、ACミラン、フィオレンティーナなどで指揮を執った元監督にとって、母国の代表監督就任は究極のチャンスとなるだろう。一方で、トルコ代表にはワールドカップ出場の可能性があり、短期的な退任は考えにくい。

さらにトルコ側は、現在の協力関係に非常に満足しており、モンテッラ監督の長期滞在を望んでいる。目標は、トルコがイタリアと共同で欧州選手権を主催する2032年まで、少なくとも彼を契約下に置くことだ。その意向を強固にするため、このイタリア人監督にトルコ国籍を取得させるための手続きさえ進められているという。

移籍市場に詳しいジャンルカ・ディ・マルツィオ氏も、イタリアからの関心を裏付けている。「彼らは彼を歓迎したいと考えているようだ」と彼は述べている。モンテッラ氏のほか、カルロ・アンチェロッティ氏やマッシミリアーノ・アッレグリ氏の名前も浮上しているが、彼らがアズーリの監督職にどれほど前向きであるかは、まだ不明だ。