イタリアサッカー連盟会長、ガットゥーゾ監督の解任について見解を示す

ボスニアに敗れて敗退したイタリア代表は、3大会連続でワールドカップ本大会出場を逃したことで、今後数ヶ月にわたり、厳しい自己批判と論争に直面することになるだろう。

イタリア代表はボスニア・ヘルツェゴビナ代表と、試合時間および延長戦を通じて1-1の同点で推移したが、PK戦ではディコ率いるボスニア・ヘルツェゴビナ代表が4-1で勝利を収めた。

この繰り返される惨事を受けて、当然の疑問が浮上する。アズーリはジェンナーロ・ガットゥーゾ監督を続投させるのだろうか？

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これに対し、イタリアサッカー連盟のガブリエレ・グラヴェーナ会長は試合後、元マルセイユ監督に留任を要請したことを明らかにした。

彼は次のように続けた。「その姿勢は明らかだ。特に試合の展開を見ればなおさらだ。選手たちを称賛したい。彼らの決意と、ファンを喜ばせたいという誇りのおかげで、ここ数ヶ月間私たちが共に過ごした素晴らしい雰囲気を、多くの人々が理解できなかったことが残念だ」。

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さらに彼はこう続けた。「ガットゥーゾを称えたい。彼は素晴らしい監督だ。将来について多少の誤解があった。彼にも、そしてブッフォンにも残留を要請した」。

そして彼は強調した。「この敗北は、関係が極めて良好な時期に訪れた。皆さんは試合をご覧になった通りで、私が付け加えることは多くない。ガットゥーゾは選手たちを『英雄』と呼んだ。彼らは全力を尽くしたからだ。評価すべき点は数多くある。私は技術面を全面的に支持している」。

グラヴェーナ氏はさらに次のように付け加えた。「政治的な側面については、連邦評議会の管轄となる。私は来週、評議会を招集した。内部で評価を行う予定だ。（ガットゥーゾ監督の）解任を求める声については理解している。」

また、記者会見で次のように述べた。「私はこの手続きには慣れているが、評価は規則に定められている通り、連邦評議会の管轄下にある。」