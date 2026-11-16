「イタリアサッカーに才能がないと言うのはやめよう」フロジノーネのアルヴィーニ監督、パンキーナ・ダルジェント受賞後に反論

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フロジノーネのマッシミリアーノ・アルヴィーニ監督は、イタリアサッカーには若い才能がいないという主張をやめるよう訴え、「そんなことは全くない」と強調した。2025-26シーズンのパンキーナ・ダルジェント受賞者は、チームがセリエAで好スタートを切る中、若いイタリア人選手にチャンスを与えてきた。一方で、今季を通じた唯一の目標は残留だと主張している。

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アルヴィーニ監督、コヴェルチャーノでパンキーナ・ダルジェントを受賞

アルヴィーニ監督は月曜日、セリエBの最優秀監督に贈られる2025-26シーズンのパンキーナ・ダルジェントを受賞した。昨季、フロジノーネを自動昇格に導き、2年間にわたる2部での戦いを終わらせた手腕が評価された。 セリエAの最優秀監督に贈られる主要賞のパンキーナ・ドーロは、インテルのクリスティアン・キヴ監督が受賞した 。

『フットボール・イタリア』が取材したコヴェルチャーノでのイベントで、アルヴィーニ監督は「特に同業者からの評価なので、うれしい。我々は予想外のスタートを切ったが、これはもっと長い道のりの一部でなければならない。まだ始まったばかりで、前進し続ける必要がある」と語った。

アルヴィーニ監督、イタリアの若い才能を擁護

アルヴィーニ監督は今季、フロジノーネで若いイタリア人選手を積極的に起用し、高い評価を得ている。国内で育った有望株にトップリーグでプレーする場を与えてきた同監督は、国内には発掘を待つ選手がまだ大勢いると確信している。

「明るい未来を持つ選手はたくさんいる。大切なのは、若い選手たちが向上心を持ち、日々懸命に取り組むことだ。それが彼らに必要なことだ。イタリアサッカーに才能がないと言うのはやめよう。そんなことは全くない」

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フロジノーネ、目標はあくまで残留

フロジノーネはセリエA復帰後、驚くべき戦いを見せている。順位表ではユヴェントスを上回る6位につけ、チャンピオンズリーグ出場圏までわずか勝ち点4差だ。それでも、アルヴィーニ監督は浮かれることを許さない。

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「現時点で降格回避以外のことを考えるのは間違いだ。我々の第一目標は残留だ。達成できれば、より強固な土台を築き、さらに大きな目標を目指せる。だが今は、残留以外のことを話すのは逆効果だ」

フロジノーネ、サン・シーロでミランとの一戦へ

代表戦による中断期間が明けると、フロジノーネはサン・シーロに乗り込み、ミランとの厳しい一戦に臨む。

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アルヴィーニ監督は「相手への敬意を忘れずに自分たちの試合をし、主導権を握ろうとしなければならない。質の高い選手を擁する強いチームと対戦することは分かっているが、ピッチでは常に自分たちの哲学を体現するよう努める必要がある」と語った。