イタリアを揺るがすスキャンダル：インテル戦をめぐる不正疑惑で審判委員長が告発される





イタリアメディアは土曜日、審判担当責任者ジャンルーカ・ロッキ氏が2023/24と2024/25シーズンの「スポーツ詐欺共犯」容疑でミラノ検察の捜査を受けていると報じた。 セリエA・Bの審判任命を担当するロッキ氏は、インテルを優遇しようとした疑いがある。

捜査対象の試合は、2025年4月20日のボローニャ対インテル、2025年4月23日のコッパ・イタリア準決勝インテル対ACミラン、2025年3月1日のパルマ対ウディネーゼ、2024年1月6日のインテル対ヘラス・ヴェローナである。

特にウディネーゼ対パルマ戦では、ロッキがVARのダニエレ・パテルナに介入した疑いがある。パテルナは当初、パルマのペナルティエリアでのハンド疑いに対し、主審ファビオ・マレスカをモニターに呼ばない予定だった。

パテルナは「腕の位置を見てください。体に沿っているように見えます」と述べ、一度後ろを振り返った。数秒後「PKの可能性もある」と言い、最終的にウディネーゼにPKが与えられた。フロリアン・トーヴァンがこれを決めて1-0で勝利した。

検察は、VAR室で議論が続く中、ロッキが窓を叩き、パテルナが振り返ったとする証拠を押さえている。その瞬間を捉えたVAR室の映像（下記）が捜査の焦点だ。

ボローニャ対インテル戦で主審にダニエレ・ドヴェリが予定された際、インテルは理由を明かさず不満を表明した。これを受け、ロッキはドヴェリに代わりアンドレア・コロンボを主審に任命した。インテルはドヴェリが「最重要試合」を担当することを回避した。

しかし、コロンボの判定が必ずしもインテルに有利だったわけではない。リカルド・オルソリーニがボローニャの1-0となる決勝点を挙げた。このゴールは、フィールドの深い位置からのスローインを起点にしていた。一方、ドヴェリはコッパ・イタリアのインテル対ミラン戦に割り当てられ、決勝戦の主審を回避した。ミランはインテルを3-0で下した。

2024年1月のインテル対ヘラス・ヴェローナ戦でも、ロッキはVARに介入したと報じられた。 93分、インテルはフラッテシの2-1とするゴールで逆転。直前、バストーニがパルマのドゥダに肘打ちをしていたが、主審ファッブリはVARナスカのチェックを待って得点を認めた。

ナスカはオフサイドや他の反則を確認したが問題はなく、ファッブリに得点を認めるよう指示した。しかし、バストーニの肘打ちは検討されなかった。検察は、ナスカが「他者と共謀し」故意に判断を怠ったと主張している。

ロッキは4月30日に聴取を受け、審判担当マネージャーとしての職務を自ら停止した。彼は無実を主張し、「この件を無傷で、以前よりも強くなって乗り切れると確信している」と述べた。