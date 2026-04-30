イタリアは最終的に不参加に：インファンティーノ会長がイラン問題で断固たる姿勢を示す

バンクーバーで木曜に始まったFIFA総会で、ジャンニ・インファンティーノ会長は冒頭、こう語った。直前にイラン代表団が総会参加を取りやめたため、イラン不在で大会を開催するとの噂が再燃。予選敗退のイタリアが出場できる可能性も取り沙汰された。

「まず明確にさせてください。イランは2026年ワールドカップに出場し、アメリカでプレーします」とインファンティーノ氏は述べた。「私たちは人々を一つにまとめなければなりません。それが私の責任です」

カナダはFIFA総会へのイランサッカー協会会長の入国を拒否した。

イランサッカー協会は「トロント空港到着時に警察官から侮辱を受けた」と声明を発表し、これをイランメディアが伝えた。 声明によると、公式ビザで入国したメフディ・タジ会長ら3名は、入国審査官の不適切な対応と軍関連機関への侮辱を受け、直後の便でトルコへ帰国したという。

タジ会長は有効なビザを持っていたが入国を拒否され、メディアは彼がイラン革命防衛隊の諜報機関出身で、同組織がカナダでテロリスト指定されていると報じた。

イラン代表はグループGで、ロサンゼルスでニュージーランドとベルギー、シアトルでエジプトと対戦する。