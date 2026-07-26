アンドレア・ピルロのイタリア代表新監督就任は、最終的な破談寸前の状況にある。そして、この問題は連盟首脳部に直ちに重大な影響を及ぼしているようだ。ガゼッタによれば、約2週間前にテクニカルディレクターへ就任したばかりのパオロ・マルディーニは、自身の本命案に対する反対が続いていることを受け、早くも辞任を検討しているという。

報道によると、マルディーニは新たに選出された連盟会長ジョバンニ・マラゴから、新たな指揮官の決定を全面的に一任するとの了承を得ていた。この自律性こそが、元プロ選手であるマルディーニがFIGCでその職を引き受けるための決定的な条件とみなされていた。

そのテクニカルディレクターと顧問レオナルドに対し、今になって連盟側が障害を持ち込んでいることは、ついに我慢の限界を超えさせる可能性がある。マルディーニは2023年にACミランを去った際にも、行動の自由が制限される状況では妥協せず、強いられた協力関係から即座に身を引くことを選ぶ姿勢を示していた。

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なぜアンドレア・ピルロに対して慎重論があるのか？

もともとマルディーニとレオナルドは、ペップ・グアルディオラの辞退を受けてピルロ一本に絞っていた。年俸150万ユーロ、2030年までの契約は、すでに署名可能な段階まで整っていた。

ピルロは現在もアラブ首長国連邦のユナイテッドFCと契約下にあり、ローマからの最終回答を待っている。アントニオ・コンテやロベルト・マンチーニといった代替案については、コンテは平均して2年ごとにクラブを替えること、そしてマンチーニは2023年の退任によって連盟との関係を断っていたことを理由に、マルディーニが内部で即座に退けていた。

この硬直した姿勢の主な理由として公式には、ピルロがロシアのブックメーカーFonbetと関係を持ち、同社のグローバルアンバサダーを務めていること、さらにロシアのオリガルヒでありユナイテッドFC会長でもあるセルゲイ・ロマキンと近い関係にあることが挙げられている。ただ、連盟関係者の間では、こうした政治的懸念はマルディーニの独断を切り崩すための口実にすぎないのではないかとの見方が強まっている。

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ピルロとマルディーニの息子たちが利益相反に？

さらにイタリア紙コリエレ・デラ・セラは、利益相反の可能性をめぐる議論まで持ち出している。両当事者の息子たちは代理人業界で活動しており、ピルロの長男ニコロは、スペイン代表の欧州王者監督ルイス・デ・ラ・フエンテらを顧客に持つエージェンシー「ユー・ファースト」で仲介人兼スカウトとして働いている。一方、マルディーニの息子クリスティアンは、ジュゼッペ・リーゾの代理人会社GR Sportsで活動しており、この会社はマルディーニの次男ダニエルも担当している。

2人はいずれも現時点で仲介人登録簿に正式登録されていないものの、この構図は2016年夏を想起させる。当時は、ダビデ・リッピが選手代理人として活動していたことにより、父マルチェロ・リッピが当時の連盟会長カルロ・タベッキオの下でテクニカルディレクターに就任する話が実現しなかった。

今回のケースでは、この議論は批判派にとってさらなる論拠となっているが、本質的にはマルディーニと連盟執行部の基本的な対立における周辺的な論点にすぎない。ピルロ人事が最終的に破談となれば、マルディーニのFIGCでの章は14日もたたないうちに終わりを迎えることになりそうだ。