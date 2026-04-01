イタリアの惨事がバルセロナにとっての朗報に

ボスニア代表は、イタリア代表を相手に1-1の引き分けの末、PK戦を4-1で制し、2026年ワールドカップへの出場権を獲得するという大きな番狂わせを演じた。

これにより、「アズーリ」はワールドカップの呪縛を解くことができず、2018年、2022年に続き、3大会連続で出場を逃すことになった。

ワールドカップ欠場はイタリアにとってサッカー界の惨事だが、この事態はバルセロナにとっては好都合となるかもしれない。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、DFアレッサンドロ・バストーニ（26歳）は、イタリアの今回の敗退の主な原因の一人であるという。

バストーニは41分に一発退場を命じられ、チームは残りの前半、後半、そして延長戦を10人で戦わなければならなかった。

退場前、イタリアは1-0とリードしていたものの、バストーニの不在はアズーリに大きな影響を与え、ボスニアは延長戦に入る前に同点に追いつき、PK戦へと持ち込んだ。

イタリアのメディアはバストーニの退場を激しく批判し、彼がボスニアのユニフォームを着ている合成写真まで掲載した。この敵対的なシナリオは、バルセロナがインテル所属のこのDFを獲得するという目標を達成する助けになるかもしれない。

「バストーニ、2026年の災い」――これが『ラ・ガゼッタ・デロ・スポルト』のウェブサイトのトップページの見出しであり、ボスニア戦での同DFのパフォーマンスを批判していた。紙面版もまた、彼の平凡なプレーに焦点を当てていた。

また、「トゥットスポルト」は、イタリアの大会敗退の主な原因の一つとしてバストーニを挙げ、「コリエーレ・デロ・スポルト」は、このディフェンダーの退場を「愚かな」ものだと評した。

しかし、バストーニに注目しているのはメディアだけではない。ファンたちは、選手本人と妻のカミーラ・プレシアーニのインスタグラムの投稿にコメントを殺到させている。

さらに、代表戦中断前、バストーニは去る2月15日のインテル対ユヴェントス戦でカルーロの退場を引き起こしたことで、多くのファンから激しい批判を浴びていた。

バルセロナは、最大5500万～6000万ユーロでバストーニを獲得できると見込んでおり、イタリア代表の大会敗退に加え、彼に対する世間の批判が、移籍を後押しする可能性がある。

イタリアの惨敗後、バストーニは深い悲しみに暮れながらピッチを後にした。ディフェンダーのその陰鬱な姿は、彼の未来が別のクラブにあることを示唆しているかもしれない。バルセロナは、機会があればいつでも準備ができている。

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