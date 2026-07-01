イタリアの天敵…元アメリカ代表選手がボスニアを率いてアメリカと対戦！

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のスター、エスミール・バグラクタレビッチは、2026年W杯32強戦でアメリカと対戦する前に、壮絶な過去を抱えている。

彼は1995年のスレブレニツァ虐殺を生き延びたボスニア人の両親の下、米ウィスコンシン州で生まれた。この虐殺では8000人以上のボスニア系ムスリムが命を落とし、彼の叔父4人と祖父も犠牲になった。

2024年1月の親善試合で米国代表としてプレーしたが、バグラクタリヴィッチ（21歳）はその後ボスニア・ヘルツェゴビナ代表への変更を決意。「最初から両親の祖国でプレーすると決めていた」と語った。

所属するPSVアイントホーフェンでプレーする彼は「プレーするたびに、私は家族を代表している」と語ったと、米紙『ザ・アスレティック』が報じている。

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イタリアを破りボスニア・ヘルツェゴビナを2026年W杯へ導いたPKを決めた後、シャツを脱いで家族の名前を披露し、ルーツと家族の遺産を称えた。

彼は米国ウィスコンシン州出身で、ニューイングランド・レボリューションのアカデミーからトップチームへ昇格。2025年初頭に約600万ドルの移籍金でPSVへ加入した。

彼は現在、生まれ故郷であり代表として1試合出場した米国との特別な一戦に備えている。この試合でボスニア・ヘルツェゴビナをW杯ベスト16へ導こうとしている。多くの人は、彼の物語を「戦争の悲劇に対する生命の勝利」と位置づけ、家族の苦難が新しい世代への希望となっていると考える。