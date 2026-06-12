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イタリアのレジェンド：モロッコがワールドカップで大きなサプライズを起こすかもしれない

ブラジル 対 モロッコ
ブラジル
モロッコ
ワールドカップ
M. Materazzi
アルゼンチン 対 アルジェリア
アルゼンチン
アルジェリア
スペイン 対 カーボベルデ
スペイン
カーボベルデ
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル
コンゴ民主共和国
スペイン 対 サウジアラビア
サウジアラビア
パリ・サンジェルマン
ブラジル
モロッコ
アメリカ
イタリア
アルゼンチン
アルジェリア
スペイン
カーボベルデ
ポルトガル
コンゴ民主共和国(キンシャサ)
サウジアラビア
フランス

モロッコ代表が2022年大会の準決勝に進出した

元イタリア代表DFで2006年W杯優勝メンバーのマルコ・マテラッツィが、木曜日に開幕した2026年W杯の優勝候補を語った。

同選手はユーロニュースのインタビューで「パリ・サンジェルマンが前大会で優勝したためチャンピオンズリーグの最有力候補であるように、前回王者のアルゼンチンもワールドカップの有力候補だ」と語った。

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元インテル・ミラノのスターはさらに「ポルトガルとスペインも非常に手強く、どのチームにとっても難しい相手だ。モロッコも大きなサプライズになるかもしれない」と続けた。

データ分析プラットフォーム「Opta」のスーパーコンピュータが算出した優勝候補は次のとおり。

優勝候補はスペイン（16.1%）、フランス（13%）、イングランド（11.2%）、アルゼンチン（10.4%）の順。モロッコの優勝確率は1.9%（12位）と低め。

「アトラスの黒人」と呼ばれるモロッコ代表は明日日曜、2026年ワールドカップの初戦でブラジルと対戦する。同組にはハイチとスコットランドもいる。

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