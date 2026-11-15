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ベルギー代表MFシャルル・デ・ケテラーレは、ネーションズリーグの重要な一戦を前に、セリエAでの経験によって戦術面で成熟できたと語った。ベルギー代表がブリュッセルでイタリア代表を迎えるのを前に、デ・ケテラーレは自信を示し、チームに奮起を呼びかけた。

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ベルギーの中盤で重要な役割を担うデ・ケテラーレ

ベルギー代表MFシャルル・デ・ケテラーレは、自信を胸に日曜日のイタリア戦に臨む。UEFAネーションズリーグの行方を左右する一戦だ。イズミルで行われたトルコとの重要な試合では、ケヴィン・デ・ブライネとともに得点を挙げ、2-1の勝利に貢献。アタランタでプレーするデ・ケテラーレは、マルク・ファン・ボメル監督の下で中心選手としての地位を確立している。

ベルギーはグループ1の上位2チームに入るため、ボードゥアン国王競技場で大きな試練に挑む。

堅固なイタリア守備陣を攻略するには、デ・ケテラーレの戦術的な柔軟性と最近の好調ぶりが重要になる。

セリエAがデ・ケテラーレのプレーをどう変えたか

イタリアでのクラブキャリアを振り返り、デ・ケテラーレは、毎週セリエAでプレーする経験がサッカーへの向き合い方を根本から変えたと認めた。それによって戦術への理解がはるかに深まったという。

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「イタリアのサッカーは、選手としての僕を確実に変えた。プレースタイルが違い、とても戦術的だ。イタリアのサッカーによって、僕は間違いなく成熟した」とデ・ケテラーレは振り返った。

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高まった戦術的規律は代表でもそのまま生かされており、ファン・ボメル監督の戦術にとってデ・ケテラーレは欠かせない存在となっている。

チームの粘り強さと立て直す力を振り返る

イタリアとの初戦での印象的な2-0の勝利や、フランスに敗れた後の粘り強い立て直しを含むベルギーの戦いを振り返り、デ・ケテラーレはチーム全体の闘志を強調した。

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「序盤は苦しんだが、同点に追いついてからは解決策を見つけ、より良いプレーができた」とデ・ケテラーレは語り、最近の試合で見せた粘り強さを振り返った。

ブリュッセルでの決戦を前に、MFは自信を込めて「僕たちは良いチームで、簡単には負けない」と付け加えた。

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ベルギー、ブリュッセルで存在感を示す勝利を狙う

準々決勝進出が懸かる中、デ・ケテラーレとチームメイトは、イタリアを相手に最高水準のパフォーマンスを見せなければならないと分かっている。

ボードゥアン国王競技場では、欧州の強豪同士によるスリリングな戦術戦の舞台が整っている。

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ベルギーはブリュッセルの熱狂的なホームサポーターの後押しを力に変え、グループでの戦いを華々しく締めくくるために必要な勝利を目指す。